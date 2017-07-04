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saldırgan köpeklere karşı yapılması gereken 5 hareket

SALDIRGAN KÖPEKLERE KARŞI YAPILMASI GEREKEN 5 HAREKET

Sokaktaki dostlarımızdan olan köpekler bazen de saldırganlaşabiliyor. Peki bir köpek saldırısı karşısında neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?

Tarih : 04 Temmuz 2017, 17:08
Puan Ver : Saldırgan Köpeklere Karşı Yapılması Gereken 5 Hareket(10/10)7


1 - Göz teması kurmayın

Köpeğin gözünün içine bakmak, tehdit olarak algılanır ve bu size saldırması için bir neden olabilir. Köpeği görüşünüzde tutarak göz temasından kaçının. Tehdit olarak algılamayacağı için uzaklaşıp gidecektir.



2 - Panik yapmayın

Köpek ve diğer hayvanların korkuyu hissettiklerine inanılır. Size doğru havlayan ve hırlayan sinirli bir köpeği görünce, zor da olsa sakinleşmeye çalışın. Eğer bağırıp kollarınızı sallarsanız veya kaçmaya çalışırsanız, bu köpeğin sizi av gibi görmesini sağlayabilir ve size saldırabilir.



3 - Yavaşlayın

Koşarken saldırgan bir köpek ile karşılaştıysanız, adımlarınızı yavaşlatın. Köpeğin yönünden ters yöne doğru yavaşça yürüyerek göz ucuyla da onu kontrol edin. Kollarınızı iki yanda vücudunuza birleşik tutarak dik şekilde durmanız köpeğin size ilgisini kaybettirecektir.



4 - Oyalayın

Bir obje ile köpeği oyalabilirsiniz. Yanınızda yiyecek bir şey varsa harika olur. Ama yoksa ayakkabı, şişe veya sırt çantası gibi çiğneyebileceği bir şey verebilirsiniz. Bu köpeği oyalayıp sizin kaçmanız için zaman kazandıracaktır.



5 - Komut verin

Eğer köpek agresif davranmaya devam ediyorsa, göz teması kurmadan yüzleşin. Gitmesi için komutlar verin. Ses tonunuza dikkat edin, güçlü ve kendinden emin olmalıdır. Çok tiz seslerden hoşlanmazlar. En etkili komutlar ise "Hayır" ve "Geri çekil, git" diyebiliriz. Sert bir ses tonunda şiddet içermeden bu komutu verirseniz köpek bunu anlayacaktır.





 








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