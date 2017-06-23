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SALDIRGANIN BABASI ŞOK ETTİ: O KIZ DA KISACIK ŞORT GİYMİŞ


SALDIRGANIN BABASI ŞOK ETTİ: O KIZ DA KISACIK ŞORT GİYMİŞ
Tarih : 23 Haziran 2017, 09:31
Puan Ver : Saldırganın Babası Şok Etti: O Kız Da Kısacık Şort Giymiş(5/10)3


Pendik'te yaşayan Ercan Kızılateş'in babası Halil Kızılateş de darp olayıyla ilgili Habertürk gazetesine konuştu. Pendik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden emekli olan 61 yaşındaki baba, şunları söyledi:



'O KIZIN ANNE BABASI YOK MU?'



“Biz burada eşim Elif ve diğer oğlumla beraber yaşıyoruz. O gün oğlum oruçluymuş. Çok iyi niyetli biridir. Mahallede de herkes sever. Dolmuşta kadın küfür edince o da elinin tersiyle vurmuş. Ama o kız da gitmiş kısacık şort giymiş. Onun annesibabası yok mu? Öyle giyinmesini doğru bulmuyorum. Kız sonra gidip darp raporu alınca olay buralara kadar geldi. ‘Vergi Kanunu'na muhalefet' suçu varmış. Polisler almaya geldiğinde öğrendim. Önceki gün bilmediğim 2-3 kişi evimizi taşlamaya kalktı.”



 



kaynak:milliyet






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