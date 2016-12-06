Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNAN 2 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ


SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNAN 2 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ
Tarih : 06 Aralık 2016, 09:18
Puan Ver : Saldırı Girişiminde Bulunan 2 Terörist Ölü Ele Geçirildi(0/10)


SİİRT'te polis karakoluna saldırı hazırlığı yapan 2 terörist, çıkan çatışmada ölü ele geçirildi. Çatışmada hafif yaralanan 5 polis, hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi.



Barış Mahallesi'nde bulunan polis karakoluna sabaha karşı saldırı girişiminde bulunan 2 terörist, güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada etkisiz hale getirildi. 2 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada, teröristlere ait el bombaları ve otomatik silahlar bulundu. Aynı çatışmada hafif yaralanan 5 polis, Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi gören 5 polis taburcu edilirken, saldırı girişimiyle ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Saldırı  Girişiminde  Bulunan  2  Terörist  Ölü  Ele  Geçirildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER