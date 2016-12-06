

SİİRT'te polis karakoluna saldırı hazırlığı yapan 2 terörist, çıkan çatışmada ölü ele geçirildi. Çatışmada hafif yaralanan 5 polis, hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi.







Barış Mahallesi'nde bulunan polis karakoluna sabaha karşı saldırı girişiminde bulunan 2 terörist, güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada etkisiz hale getirildi. 2 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada, teröristlere ait el bombaları ve otomatik silahlar bulundu. Aynı çatışmada hafif yaralanan 5 polis, Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi gören 5 polis taburcu edilirken, saldırı girişimiyle ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı.







kaynak:haberler