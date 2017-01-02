İki Ayrı Başkentte Bombalı Saldırı! Onlarca Ölü Var
Valiliği İşgal Eden Askerlerle İlgili İddianame Kabul Edildi
Arjen Robben'in Real Madrid Pişmanlığı
Katliam Öncesi Reina'nın Sayfasına Bunları Yazdı
Tbb'den Reina'daki Terör Saldırısını Övenlere Yönelik Suç Duyurusu
Mogadişu Havalimanı Yakınlarında Patlama: 13 Ölü
Bildiklerinizi Unutun Meğer Doğru Değilmiş
Hastanelerde Yeni Ücretler Belli Oldu
Beşiktaş, Babel'i Resmen Açıkladı
Sgk Muayene Katkı Paylarına Zam Yaptı
İstanbul Üniversitesi'nden Deaş Açıklaması
Saldırı Hazırlığı Yapan Pkk'lı Terörist Yakalandı
Büyükelçi Uyurken, Biz Yan Odada...
Şahan Gökbakar'dan Bilişim Suçları Savcılarına Çağrı
Afganistan'da Camiye Bombalı Saldırı
26 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Tuba Ünsal: Ağız Dolusu Küfretmek İstiyorum!
El Bab'dan Son Dakika!
Geleceğin Otosunda Türkiye İmzası Var
En İyi Ses Kayıt Uygulamaları!

SALDIRI HAZIRLIĞI YAPAN PKK'LI TERÖRİST YAKALANDI


SALDIRI HAZIRLIĞI YAPAN PKK'LI TERÖRİST YAKALANDI
Tarih : 02 Ocak 2017, 12:53
Puan Ver : Saldırı Hazırlığı Yapan Pkk'lı Terörist Yakalandı(10/10)11


Van'da saldırı hazırlığı yapan PKK'lı terörist, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda yakalandı.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince il merkezi ve ilçelerinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi amacıyla terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.



Muradiye ilçesinde saldırı hazırlığında olan örgüt mensubunun operasyonla yakalandığı kaydedilen açıklamada, "Örgüt mensubunun ikametinde yapılan aramada, 2 AK 47 uzun namlulu silah, 3 şarjör, 2 el bombası, çok sayıda mühimmat ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada ayrıca terörle mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü vurgulanarak, şöyle denildi:



"PKK/KCK, FETÖ/PDY silahlı terör örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."



 



kaynak:sabah








Etiketler: Saldırı  Hazırlığı  Yapan  Pkk    Terörist  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER