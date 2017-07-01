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SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ


SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ
Tarih : 01 Temmuz 2017, 13:18
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Irak'ın kuzeyindeki saldırı hazırlığındaki PKK'lı 4 terörist, operasyonla etkisiz hale getirildi.



Alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyon esnasında insansız hava aracı tarafından Irak'ın kuzeyindeki Ora bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 terörist tespit edildi.



Teröristler, bölgeye düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.



Bölgede operasyonlar sürüyor.



 



kaynak:milliyet








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