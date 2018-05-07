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SALDIRI SONRASI AKŞENER MEYDAN OKUDU: YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEYECEKSİNİZ!


Saldırı sonrası Akşener meydan okudu: Yolumuzdan döndüremeyeceksiniz!
Tarih : 07 Mayıs 2018, 01:20
Puan Ver : Saldırı Sonrası Akşener Meydan Okudu: Yolumuzdan Döndüremeyeceksiniz!(5/10)1

İstanbul Bağcılar'da İyi Parti'nin seçim standına saldırı düzenlendi. Bıçak ve silahların kullanıldığı saldırıda 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Saldırı sonrası Twitter'da açıklama yapan Meral Akşener, "Hiçbir saldırı veya tehdit bizi çıktığımız iyilik yolundan döndüremeyecektir" dedi.

"TÜRKİYE'NİN İHTİYACI OLAN İYİLİĞİ VE SAĞDUYUYU SABIRLA İNŞA EDECEĞİZ"

Hiçbir saldırı veya tehdit bizi çıktığımız iyilik yolundan döndüremeyecektir. Türkiye'nin ihtiyacı olan iyiliği ve sağduyuyu sabırla inşa edeceğiz. Menfur saldırıda yaralanan kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

4 KİŞİ BIÇAKLA 1 KİŞİ SİLAHLA YARALANDI

İyi Partili 7 kişi bıçakla, bir kişi ise silahla yaralandı. Bir kişinin durumunun ağır olduğu ve İstanbul Tıp Fakültesi'ne sevk edildiği bildirildi.

100 KİŞİLİK GRUBUN SALDIRDIĞI İDDİASI

Saldırının, İyi Parti standının hemen karşısında yer alan MHP standının yanında toplanan yaklaşık 100 kişilik grup tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

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Kaynak: haberinburada



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