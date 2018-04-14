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SALDIRI SONRASI İRAN, ABD'Yİ TOPA TUTTU! RUHANİ ANINDA ESAD'I ARADI


Saldırı sonrası İran, ABD'yi topa tuttu! Ruhani anında Esad'ı aradı
Tarih : 14 Nisan 2018, 14:00
Puan Ver : Saldırı Sonrası İran, Abd'yi Topa Tuttu! Ruhani Anında Esad'ı Aradı(9/10)5

ABD, Fransa ve İngiltere'nin sabaha karşı Suriye'ye gerçekleştirdiği hava operasyonunun ardından İran'dan art arda sert açıklamalar geldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Saldırı Ortadoğu'da yıkıma neden olacak. ABD, desteklediği teröristlerin Doğu Guta'da yenilgiye uğramasından dolayı kızgın" açıklamasında bulundu. Hamaney, "Suriye'ye gerçekleştiren saldırı bir cinayettir. Açıkça söylüyorum ABD Başkanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve İngiltere Başbakanı bir cinayete imza attı" dedi. Ruhani saldırı sonrası Esad'ı aradığını ve "Yanınızdayız" mesajı verdiğini de söyledi.

"17 YILDIR YAŞANANLARDAN HİÇ DERS ALMAMIŞLAR"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptığı açıklamada "Günümüzün dünyası ve bölgesi ahlakın olmamasından ötürü acı çekiyor. ABD'nin müdahaleleri bölgede zarar ve hasar dışında hiçbir sonuç doğurmayacak. ABD bu tür müdahaleler ve saldırılar ile bölgedeki varlıklarını bir şekilde açıklamaya çalışıyor. ABD, İngiltere ile Fransa gibi bazı Avrupa ülkeleri bölgede geçtiğimiz 17 yıl boyunca yaşanan olaylardan ders almamış" dedi.

"SURİYE DİRENİŞ GÖSTERECEKTİR"

Ayrıca Ruhani Suriye halkının yıllardır yabancıların saldırıları karşısında direniş gösterdiğini belirterek "Suriye milleti bundan sonra da yine direniş gösterecektir" şeklinde konuştu.

Ruhani, "İran bölge ve dünyanın mazlum milletlerinin yanında bulunan ve bölge ülkelerinin isteği üzerine terörizme karşı mücadele etmek için farklı milletlere destek veren bir ülke olarak, desteklerini sürdürecektir" açıklamasında bulundu.

RUHANİ: SALDIRI CİNAYETTİR

İran dini lideri Hamaney, "Suriye'ye gerçekleştiren saldırı bir cinayettir. Açıkça söylüyorum ABD Başkanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve İngiltere Başbakanı bir cinayete imza attı" dedi.

İRAN DIŞİŞLERİ: CİDDİ SONUÇLAR DOĞURACAK

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD, İngiltere ve Fransa'nın, Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesinde geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen kimyasal saldırıya tepki olarak başkent Şam'a yönelik düzenledikleri saldırıyı sert bir şekilde eleştirdi. Bakanlık, saldırının bölgede ciddi sonuçlar doğuracağını belirtti.

DEVRİM MUHAFIZLARI KOMUTANI: ABD SONUÇLARINA KATLANACAK

İran Devrim Muhafızları Komutanının Siyasi Yardımcısı Yedullah Cevani yaptığı açıklamada "ABD'liler gerçekleştirdikleri saldırının doğurduğu sonuçlara katlanacak" dedi.

İran Devrim Muhafızları Komutanının Siyasi Yardımcısı Yedullah Cevani, ABD ve müttefiklerinin Suriye saldırısı hakkında " Söz konusu saldırı ile süreç değişmeyecek ancak durum daha karışık bir hale gelecektir ve bu karışık durum kesinlikle ABD'nin zararına olacak. ABD'liler Suriye'ye gerçekleştirdikleri saldırının bundan sonra bölgede doğuracağı sonuçlarının sorumlusu, bu sonuçlar şüphesiz ABD'nin çıkarları doğrultusunda olmayacak" ifadelerine yer verdi.

Cevani açıklamalarının devamında "Böylesi kararlar ile kesinlikle direniş cephesi gücünü kaybetmeyecek, tam tersi güçlenecek. Böylece direniş cephesi bu tür müdahaleci eylemlere karşı mücadele etme olanağı artacaktır. ABD'liler gerçekleştirdikleri saldırının doğuracağı sonuçları beklesin" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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