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SALDIRI SONRASI ŞENOL GÜNEŞ'TEN İLK AÇIKLAMA: CANIM DEĞİL İÇİM ACIYOR


Saldırı sonrası Şenol Güneş'ten ilk açıklama: Canım değil içim acıyor
Tarih : 20 Nisan 2018, 15:10
Puan Ver : Saldırı Sonrası Şenol Güneş'ten İlk Açıklama: Canım Değil İçim Acıyor(9/10)5

Fenerbahçe-Beşiktaş arasındaki yarım kalan maçın başrolünde, yaralanan, dikiş atılan, hastaneye kaldırılan teknik direktör Şenol Güneş vardı. Güneş, Kadıköy'de yaşananları ve duygularını anlattı.

"MUTLAKA HIZLI ÇÖZÜM BULUNMASI GEREKİYOR"

Milliyet'in haberine göre; "Her şey güzel başlamıştı" diyerek maçın ilk anlarını özetleyen Şenol Hoca, "Saha, zemin her şey yolundaydı. Ancak ne olduysa, korner köşelerinde olaylar başladı. Yaralandığım esas olayda, Tolga'yı almak için yanına gittiğim anda kendimi birden yerde buldum. Zaten yaşananlar önemli değil artık... Mutlaka hızlı bir çözüm bulunması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü sözlerini şöyle sürdürdü:

"CANIM DEĞİL İÇİM ACIYOR"

"Bu bir milat olmalı... Benim Malatya ile maçım var. Beşiktaş taraftarı sahaya bir kağıt dahi atsa futbolcularımı 'Oynamıyorum' diyerek kenara gelmeliyiz. Geçmişteki taşları bir kenara bırakmamız lazım. Trabzonspor'a şöyle olmuş, Fenerbahçe böyleymiş, Beşiktaş ve Galatasaray bunu yapmış gibi sözlerin artık geride kalması lazım... Olanlar bana ve bize değil, Türk futboluna... Medyası, antrenörü, oyuncusu, futbolun bütün aktörleri bir araya gelip, ivedilikle bu soruna çare bulmamız lazım. Canım değil ama içim acıyor."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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