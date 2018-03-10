Günlerdir devam eden UBER saldırılarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Kanarya kimliği belirsiz kişiler tarafından UBER aracı kurşun yağmuruna tutuldu.

İstanbul'da akşam saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yolcu almaya giden bir UBER aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıda bulunuldu.

SÜRÜCÜ BÜYÜK KORKU YAŞADI

4 kurşun isabet eden araçta, yolcu olmaması büyük bir şanstı. Kurşunlardan biri boş yolcu koltuğuna isabet etti. Saldırının ardından aracın sürücüsü Yunus Emre, büyük korku yaşadı. Aracıyla birlikte Küçükçekmece Emniyete Müdürlüğüne gelerek olayla ilgili polise bilgi verdi.

POLİS OPERASYON BAŞLATTI

Polis ekipleri emniyet otoparkına çekilen araçta inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri ile asayiş ekipleri UBER sürücüsünün ifadesi doğrultusunda saldırının gerçekleştiği noktaya giderek saldırının failinin tespit edilebilmesi için çalışma başlattı.

UBER ŞOFÖRÜNE BIÇAK ÇEKTİ

İstanbul Şişli'de bir taksi sürücüsü, içerisinde yolcu bulunan UBER aracına şoförüne saldırdı. Bıçakla aracı çizen ve tekmeleyen taksi şoförü, kadın yolcuların korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Aracını taksi şoförünün üzerine süren diğer sürücü, saldırıdan kurtuldu.

"BİZİ TELEFONLA TENHA YERE ÇAĞIRIYORLAR"

İsmail Ekerim ise, "Taksiciler bizi telefonla tenha yerlere çağırıyorlar. Bu sürekli yapılan bir şey. Tenha bölgelere gece saatlerinde çağrı atıyorlar ve biz gittiğimizde bizi orada 20-30 kişi darp etmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada