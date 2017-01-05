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SALDIRININ ARDINDAN POLİSLE TERÖRİSTLER ARASINDA ÇATIŞMA !


SALDIRININ ARDINDAN POLİSLE TERÖRİSTLER ARASINDA ÇATIŞMA !
Tarih : 05 Ocak 2017, 16:44
Puan Ver : Saldırının Ardından Polisle Teröristler Arasında Çatışma !(5/10)7


İzmir Adliyesi yakınlarında patlama meydana  geldi.



Görgü tanıkları adliye önünde bir aracın yandığını ifade ediyor. Bölgede yaralıların olduğu ve ambulasların sevk edildiği belirtiliyor. Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre; patlamanın bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği bildirildi



Saldırının ardından iki  teröristle polisin çatışmaya girdiği teröristlerden birinin öldürüldüğü, diğeriyle çatışmanın sürdüğü bildirildi

 

   Patlama sonrasında olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk  edildi.  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine 6 yaralının geldiği bildirildi



    Manas Bulvarı Salhane dere kenarında inceleme yapan polis ekipleri,  bölgeye trafik akışını kesti. Giriş ve çıkışları kontrol altına alan polis, siyah  montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyundaki bir şüpheliyle ilgili çalışma  başlattı.



    Bu arada, çatışmada ölü ele geçirilen teröristin üzerinde patlayıcı olup olmadığı polis ekipleri tarafından araştırılıyor.



 



kaynak:milliyet








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