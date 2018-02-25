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SALİH MÜSLİM YAKALANMADAN HEMEN ÖNCE BÖYLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ


Salih Müslim yakalanmadan hemen önce böyle görüntülenmişti
Tarih : 25 Şubat 2018, 16:10
Puan Ver : Salih Müslim Yakalanmadan Hemen Önce Böyle Görüntülenmişti(10/10)6

Terör örgütü PYD'nin eski eş genel başkanı Salih Müslim, Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındı. Bir konferans için bu şehre giden Müslim son olarak dün gece konferans salonunda görüntülenmişti.

GECE GÖZALTINA ALINDI

Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Türkiye tarafından kırmızı bülten talebi ile aranan, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim dün Çekya'nın başkenti Prag'da yakalandı. Çek güvenlik güçleri, Müslim'i 02.35'te gözaltına alarak durumu Türk yetkililerine iletti.

Çekya İnterpol Birimi, Müslim'in 24 Şubat'ta Prag'da Türkiye'nin talebi ve ilettiği yakalama emirlerine istinaden gözaltına alındığını Türk makamlarına bildirdi.

"EVRAKLAR İLETİLSİN"

Çekya makamları, Müslim'in çıkarılacağı mahkeme tarafından tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verileceğini, bu kararın da Türk tarafına ivedilikle iletileceğini kaydetti. Aynı makamlar Türkiye'den, Müslim'in iadesi için gerekli evrakın kendilerine ivedilikle iletilmesini istedi.

Emniyet yetkilileri, Müslim'in iadesine yönelik idari işlemlerin başlatılabilmesi için Adalet Bakanlığı ile de irtibata geçti. PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'in ismi, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesinde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.

Salih Müslim hakkında geçici gözaltı kararı olduğu bildiriliyor. Adalet Bakanlığı'nın, Müslim'in iadesi için belgeleri Çekya'ya göndereceği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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