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Salih Müslim'in ailesinden, gözaltına alınmasına ilk yorum geldi

SALİH MÜSLİM'İN AİLESİNDEN, GÖZALTINA ALINMASINA İLK YORUM GELDİ

Terör örgütü PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim, Prag'da gözaltına alınmıştı. Müslim'in oğlu Welat yaptığı açıklamada "PYD ve ailesi olarak serbest bırakılması için girişimlerimiz var" dedi.

Tarih : 25 Şubat 2018, 16:20
Puan Ver : Salih Müslim'in Ailesinden, Gözaltına Alınmasına İlk Yorum Geldi(10/10)6

Terör örgütü PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in Prag'da gözaltına alınmasının yankıları sürerken, Müslim ailesi de olayı doğruladı.

"SERBEST BIRAKILMASINI BEKLİYORUZ"

Salih Müslim'in oğlu Welat Müslim konu ile ilgili olarak şöyle konuştu:

"Gözaltına alınışını biz de bu sabah basından öğrendik. Olayı parti (PYD) yetkililerine sorduk, onları aradık, doğruladılar. Parti yetkilileri Müslim'in dün gece Prag'da gözaltına alındığını söylediler. Saat kaçta gözaltına alındığını bilmiyoruz. Babam ile birkaç günde bir telefonla görüşüyorduk. En son birkaç gün önce görüşmüştük. PYD ve ailesi olarak serbest bırakılması için girişimlerimiz var. Bir an önce serbest bırakılmasını bekliyoruz."

TÜRKİYE İADE TALEBİNİ ÇEKYA'YA İLETTİ

Bu arada yine Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı, Müslim'in Türkiye'ye iade talebini Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısı'na ilettiğini açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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