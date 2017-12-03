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Salih Uçan İsviçre'yi sallıyor

SALİH UÇAN İSVİÇRE'Yİ SALLIYOR

İsviçre ekibi Sion'da kiralık olarak forma giyen Salih Uçan, takımının 2-1 kaybettiği Luzern deplasmanındaki tek golünü kaydetti.

Tarih : 03 Aralık 2017, 19:00
Puan Ver : Salih Uçan İsviçre'yi Sallıyor(6/10)2

İsviçre Süper Ligi'nde Luzern konuk ettiği Sion'u 2-1 mağlup etti.

SEZON BAŞINDA KİRALANDI

Mücadelede Fenerbahçe'nin sezon başında Sion'a kiraladığı milli futbolcu Salih Uçan takımı adına şık bir gol kaydetti.

41. dakikada fileleri havalandıran Salih Uçan, Sion formasıyla ikinci golünü atmış oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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