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Salon Boşaltıldı! Enis Berberoğlu'nun Yeniden Yargılandığı Dava, Kapalı Yapılacak

SALON BOŞALTILDI! ENİS BERBEROĞLU'NUN YENİDEN YARGILANDIĞI DAVA, KAPALI YAPILACAK

Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılandığı dava, "kamu güvenliği" gerekçesiyle kapalı yapılacak. Alınan karar sonrası salon boşaltıldı.

Tarih : 01 Aralık 2017, 16:10
Puan Ver : Salon Boşaltıldı! Enis Berberoğlu'nun Yeniden Yargılandığı Dava, Kapalı Yapılacak(10/10)6

Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılandığı davanın "Kamu güvenliği" gerekçesiyle kapalı yapılmasına karar verildi. Duruşma salonu boşaltılıyor.

"KELEPÇE TAKILDIYSA GELMEK İSTEMEMİŞ OLABİLİR"

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde görülen ve saat 10.00 da başlayan duruşmada sanık Enis Berberoğlu salonda yer almadı. Ceza Dairesi Başkanı Sadık Özkan, avukatlara dönerek, "Kolluk görevlisi arkadaşlar sanığın gelmek istemediğini söylediler, sizin bilginiz var mı?" diye sordu. Söz alan Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün de "Müvekkilim hali hazırda hala milletvekilidir. Eğer müvekkilime kelepçe takılıp salona getirilmek istendiyse, gelmek istememiş olabilir" dedi.

VEKİLLER İZLEYİCİ OLARAK GELDİ

Bunun üzerine Ceza Dairesi Başkanı Özkan sanığın geldiği bilgisinin kendisine vedildiğini belirtti. Duruşmanın başlanması için salona Berberoğlunun getirilmesi bekleniyor. Öte yandan duruşmaya CHP Milletvekili Mustafa Balbay, Gürsel Tekin, Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu'nun da aralarında bulundugu çok sayıda milletvekili de durumaya izleyici olarak katıldı.

SALON BOŞALTILDI

Mahkeme, oavanın "Kamu güvenliği" gerekçesiyle kapalı yapılmasına karar verildi. Duruşma salonu boşaltıldı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, "MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanması" Davası'nda 14 Haziran 2017 tarihinde "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçunu işlediği gerekçesiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve tutuklandı. Berberoğlu'yla aynı davada yargılanan Can Dündar ve Erdem Gül'ün dosyaları ise ayrıldı. Enis Berberoğlu'nun avukatları karara itiraz ederek, İstanbul Bölge Adliye Mahkmesesi'ne başvurdu. Berberoğlu'nun avukatları aracılığıyla yaptığı istinaf başvurusunu yerinde bulan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının bozulmasına 9 Ekim'de karar verdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi de, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin kararını, "usul ve yasaya aykırı olduğu" gerekçesiyle 7 Kasım da iade edilmesine karar verdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi iade kararında, "(İstinaf Mahkemesi) Adeta kendini yüce Yargıtay'ın yerine koyarak esastan bozma yapmış, mahkememizin bağımsızlığına, karar verme özgürlüğüne müdahale etmiştir. Hatta Bölge Adliye Başsavcılığı dahi bu hatalı uygulama karşısında sessiz kalmamış, itiraz yetkisi olmamasına rağmen 'görüldü' yaparken dile getirdiğimiz hususlarda eleştirilerde bulunma zarureti hissetmiştir" ifadelerine yer verildi. Kararda, istinafın yetkisi ve görevi dahilindeki bir konuda söz konusu yetkiyi kullanmayıp görev ve yetkisini ilk karar veren mahkemeye devretmesinin usul ve yasaya açıkça aykırılık teşkil ettiği kaydedilerek "Her ne kadar Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi bozma kararlarına karşı ilk derece mahkemelerinin direnemeyeceğini, direnme yasağı olduğunu içtihat altına almışsa da bu içtihadın, kanuna uygun şekilde yapılmış bozma kararlarına münhasır olduğunun kabulü gerekecektir" denildi. Kararda, tüm bu nedenlerle "bozma kararının usul ve yasaya aykırılık teşkil etmekle verilen bozma kararı yönünden mahkemece yapılacak bir işlem olmadığından" karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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