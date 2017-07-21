İspanyol ressam Salvador Dali'nin mezarı DNA testi yapılmak için açıldı. Dali'nin evlilik dışı kızı olduğunu iddia eden 61 yaşındaki tarot falcısı, durumu ispat ederse 300 milyon euro miras alacak.

Dünyaca ünlü sürrealist İspanyol ressam Salvador Dali'nin mezarı, Maria Pilar Abel'in, Dali'nin kızı olduğu iddiasıyla başvurduğu mahkemede davayı kazanmasının ardından açıldı. 28 yıl sonra açılacak olan mezardan alınacak DNA örnekleri adli tıp uzmanlarınca incelenecek.

MAHKEME GEÇEN AY KARARI VERMİŞTİ

Madrid Mahkemesi, ünlü ressamın kızı olduğunu iddia eden 61 yaşındaki kadının başvurusu üzerine, Dali'nin, Katalan bölgesinde, Figueres kasabasında yer alan mezarının açılmasına geçen ay karar vermişti.

"DNA TESTİ YANILMAZ, GERÇEK ORTAYA ÇIKACAK"

Abel'in avukatı Enrique Blanquez konuyla ilgili olarak, "DNA testi yanılmaz. Yüzde doksan dokuz gerçek ortaya çıkacak" diye konuştu. Test sonuçlarının en erken ağustos sonunda açıklanması bekleniyor.

61 YAŞINDAKİ TAROT FALCISI, DALİ'NİN KIZI OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

61 yaşındaki tarot falcısı Abel 2015 yılında, Dali'nin evlilik dışı doğan kızı olduğu iddiasıyla miras hakkı için mahkemeye başvurmuştu. Abel annesinin 1950'li yıllarda Dali'nin yaşadığı bir evde hizmetçi olarak çalıştığını ve Dali ile olan arkadaşlıklarının bir süre sonra gizli bir aşk ilişkisine dönüştüğünü öne sürmüştü.

BABALIK TESTİ YAPILACAK KİŞİSEL BİR EŞYASI YOKTU

1989'da, 84 yaşındayken hayatını kaybeden ünlü ressamın mezarının açılma kararı için mahkeme, Dali'nin babalık testi yapılabilecek kişisel bir eşyasının bulunmamasını gerekçe göstermişti.

"BEN ÖNCELİKLE KİM OLDUĞUMU BİLMEK İSTİYORUM"

Pilar Abel adlı İspanyol kadın, annesiyle Dali'nin 1955 yılında birlikte olduğunu ve bu ilişkiden dünyaya geldiğini iddia ederek, "Ben öncelikle kendi kimliğimi, kim olduğumu bilmek istiyorum. Bunu umut ediyorum, gerçeği bilmek istiyorum" dedi. Pilar Abel, miras hakkı talebiyle Nisan 2015'te mahkemeye başvurmuştu.

İSPAT EDERSE 300 MİLYON EURO MİRAS ALACAK

Abel'in babasının Dali olduğunu ispat etmesi halinde mirasının yüzde 25'ini almaya hak kazanabileceği, bunun da 300 milyon eurodan fazla bir miktara denk geldiği iddia ediliyor.

Kaynak: haberinburada