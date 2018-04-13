SALZBURG 4 DAKİKADA ATTIĞI 3 GOLLE LAZİO'YU ELEMEYİ BAŞARDI
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Salzburg, 4 dakikada bulduğu 3 golle Lazio'yu 4-1 mağlup etti ve ilk maçı 4-2 kaybetmesine karşın yarı finale çıkan taraf oldu.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Salzburg ile Lazio karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
İlk maçı 4-2 kazanan Lazio, 55. dakikada Ciro Immobile ile öne geçti ve önemli bir avantaj yakaladı.
Salzburg ise yalnızca 1 dakika sonra Munas Dabbur ile skora denge getirdi.
4 DAKİKALIK MUCİZE
Salzburg 72. dakikada Haidara ile öne geçmeyi başarırken 74. dakikada Hwang ile farkı 2'ye çıkardı. Salzburg'un ateşi bu golle de dinmedi ve 76. dakikada Lainer ile skoru 4-1'e getirdi.
Bu sonuçla birlikte ilk maçı 4-2 kazanan Lazio, 1-0 öne geçtiğimi maçı 4-1 kaybederek Salzburg'a elendi.
Kaynak: haberinburada
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