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Sam Allardyce kariyer rekorunu Cenk Tosun'la kırdı

SAM ALLARDYCE KARİYER REKORUNU CENK TOSUN'LA KIRDI

Everton Teknik Direktörü Sam Alladyce, 27 yıllık teknik direktörlük kariyerinin transfer rekorunu Cenk Tosun ile kırdı.

Tarih : 05 Ocak 2018, 06:40
Puan Ver : Sam Allardyce Kariyer Rekorunu Cenk Tosun'la Kırdı(9/10)5

Everton'a 28 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Cenk Tosun, bu transferiyle Sam Allardyce açısından da büyük önem taşıyor.

KARİYERİNİN EN PAHALI TRANSFERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

27 yıldır İngiltere'de teknik direktörlük yapan Sam Allardyce, kendi çalıştırdığı takımlardaki bonservis rekorunu da kırdı. Sam Allardyce, 27 yıllık teknik direktörlük kariyerinin en pahalı transferini Cenk Tosun ile gerçekleştirdi.

Sam Allardyce'ın daha önce en pahalı transferi West Ham United'ı çalıştırdığı dönemde 17,5 milyon euro bonservis bedeliyle Andy Caroll olmuştu. Cenk Tosun, 28 milyon euro bonservis bedeliyle tecrübeli menajerin en pahalı transferi olarak tarihe geçti.

İŞTE SAM ALLARDYCE'IN EN PAHALI TRANSFERLERİ

- Cenk Tosun (28 milyon euro)- Andy Caroll (17,5 milyon euro)- Luka Milivojevic (15,1 milyon euro)- Enner Valencia (15 milyon euro)- Jeffrey Schlupp (13 milyon euro)- Nicolas Anelka (12 milyon euro)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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