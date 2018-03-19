Everton'ın Premier League'in son haftasında Stoke City'i 2-1 yendiği karşılaşmada 2 gol atan Cenk Tosun, Ada'da tüm dikkatleri üzerine çekti.

BBC'nin spor analisti ve eski futbolcu Garth Crooks, haftanın dikkat çekenleri içerisinde forvetler arasında Cenk Tosun'a da yer verdi.

Mohamed Salah ve Romelu Lukaku ile birlikte Cenk Tosun'u da kaleme alan Crooks, Everton Menajeri Sam Allardyce'a da tavsiyelerde bulundu.

"KADROYU CENK TOSUN ÜZERİNE KURMALI"

Cenk'in gelecek sezon planlarında Everton'ın merkezinde olması gerektiğini söyleyen Crooks, "Cenk Tosun, Goodison Park'a ilk çıktığında performansı beni ikna etmemişti. Cenk son dönemdeki parlayışı Sam Allardyce'ı da rahatlatmış ve artık düzenli oynama fırsatını doğurmuştur. Stoke City'e karşı o zor koşullarda iki gol atabilmek, doğal yeteneğin sonucu. Everton artık 40 puanda ve Allardyce gelecek sezonki kadro inşasına başlayabilir. Ona önerim bu kadro inşasını Cenk Tosun üzerine kurması" ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun, Stoke City'e attığı 2 golle Everton'daki gol sayısını 4'e çıkarmayı başardı.

Kaynak: haberinburada