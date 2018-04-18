Erdoğan Start Verdi, Seçim Süreci Başladı! İşte Bundan Sonra Olacaklar
Eski Milli Savunma Bakanı Kafede Boğazından Bıçaklanarak Öldürüldü
Bahçeli, Mhp'nin 24 Haziran Adayını Resmen İlan Etti!
Arsene Wenger, Genç Yıldız Yusuf Yazıcı'nın Peşinde
Samet Aybaba'dan İlginç Sözler: Sevdiğim Hakem Yok
Cumhurbaşkanı Adayı Olacak Mı? İşte Demirtaş'tan İlk Açıklama
İyi Parti Seçime Girebilecek Mi? Ysk'dan İlk Yanıt Geldi
Mhp Seçim Takvimini Belirledi! Adres: Kızılcahamam
Chp Lideri Kılıçdaroğlu'nun Acı Günü!
Beşiktaş'ın Eski Yıldızından Türkçe Paylaşım!
İtalyanlar Duyurdu! Beşiktaş, İsrailli Yıldızın Peşinde
Yaş Farkı 53! Oğlunun Cenazesinde Tanıştığı Genç İle Evlendi
Ak Parti'de Erken Seçim Hazırlıkları Başladı, Yarın Toplanıyorlar
Abd'den S-400 Uyarısı: Türkiye'ye Yaptırım Uygulanabilir
Faciaya Ramak Kala! Kamyon 10 Kişinin Arasına Daldı
Büyük Sürpriz! Slaven Bilic Almanya Yolcusu
Inter'den Nagatomo Açıklaması: Sezon Sonu Tüm Opsiyonları Değerlendireceğiz
Dünya Basını Erken Seçim Kararını Böyle Duyurdu!
Hatay'dan Acı Haber Geldi: 1 Askerimiz Şehit Oldu
Erken Seçim Kararının Resmileşeceği Tarih Belli Oldu! Gözler Meclis'te

Samet Aybaba'dan ilginç sözler: Sevdiğim hakem yok

SAMET AYBABA'DAN İLGİNÇ SÖZLER: SEVDİĞİM HAKEM YOK

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, Türkiye'de sevdiği bir hakem olmadığını söyledi.

Tarih : 18 Nisan 2018, 20:20
Puan Ver : Samet Aybaba'dan İlginç Sözler: Sevdiğim Hakem Yok(8/10)4

Aybaba, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "A'dan Z'ye Futbol" adlı konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Futbol hayatına nasıl başladığını anlatan Aybaba, ligde inişli çıkışlı bir grafik sergilediklerini dile getirerek, "Oyuncularım seneye belki daha iyi bir konuma gelecek ama bu yıl da yaptıkları işler ortada. Keyifli maçlar var, oynamayı seviyorlar." dedi.

"ÖNCE BABALARINI SONRA ÇOCUKLARINI ÇALIŞTIRIYORUZ"

Aybaba, kulüpte aile ortamı olduğunu belirterek, "Hatta aile olma özelliğini de çocuklarını getirerek devam ettiriyorlar. Kulüpte Kone'nin 8, Robinho'nun 6 çocuğu var. Önce babalarını sonra çocuklarını çalıştırıyoruz." diye espri yaptı.

"KONE KARAKTERLİ BİR OYUNCU"

Bir öğrencinin futbolculardan Arouna Kone ve Thievy Bifouma'nın son haftalarda performanslarında düşüş yaşandığını söylemesi üzerine Aybaba, şunları kaydetti:

"Kone'yi Levante istedi, bize ve kendisine iyi para teklif ettiler. İnanılmaz karakterli bir çocuk, bize gelip 'Beni İspanya'dan istiyorlar, daha da fazla para veriyorlar, bunu değerlendireyim gideyim' demedi. Biz onunla ilgili yorumu yaptık, takıma katkılarını düşündük. Karakterli bir oyuncu olduğu için takımı daha iyi yönettiğini düşündük. Biz bu büyük paradan vazgeçtik. Tabii o ara bir düşüş yaşadı, aklı gitti, geldi. Bir de sakatlık onu gerçekten çok yıprattı. Bifouma'ya ise yapacak bir şey yok, çıldırmaya devam. Vur diyoruz vurmuyor, geç diyoruz geçmiyor, öyle gidiyor ama kaleye en hızlı giden oyuncumuz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Samet  Aybaba  Dan  İlginç  Sözler  Sevdiğim  Hakem  Yok    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER