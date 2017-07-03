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Sampdoria Sneijder'den vazgeçti

SAMPDORİA SNEİJDER'DEN VAZGEÇTİ

Galatasaray ile yol ayrımında olan ve izin alarak Slovakya kampına katılmayan Wesley Sneijder hakkında dün yeni haberler geldi.

Tarih : 03 Temmuz 2017, 13:08
Puan Ver : Sampdoria Sneijder'den Vazgeçti(6/10)7


Hollandalı futbolcunun menajeri Guido Albers, İtalyan basınına verdiği röportajda, "İki gün önce Roma'da Sampdoria yetkilileri ile görüştüm. Önce İstanbul'da Galatasaraylı yetkililerle görüşeceğiz. Eğer anlaşamazsak, İtalya Serie A iyi bir seçenek olacaktır" dedi. İtalyan Corriere Della Sport gazetesi ise Sampdoria'nın Sneijder'den vazgeçtiğini yazdı.



 



 



 



kaynak:turkiyegazetesi








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