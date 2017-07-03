Galatasaray ile yol ayrımında olan ve izin alarak Slovakya kampına katılmayan Wesley Sneijder hakkında dün yeni haberler geldi.



Hollandalı futbolcunun menajeri Guido Albers, İtalyan basınına verdiği röportajda, "İki gün önce Roma'da Sampdoria yetkilileri ile görüştüm. Önce İstanbul'da Galatasaraylı yetkililerle görüşeceğiz. Eğer anlaşamazsak, İtalya Serie A iyi bir seçenek olacaktır" dedi. İtalyan Corriere Della Sport gazetesi ise Sampdoria'nın Sneijder'den vazgeçtiğini yazdı.















kaynak:turkiyegazetesi