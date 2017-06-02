ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ KUPASINA KAVUŞUYOR
Ligin son maçında yarın Osmanlıspor'u evinde ağırlayacak olan Beşiktaş, gerçekleştirilecek törenle taraftarının huzurunda şampiyonluk kupasını alacak
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, sezonun 34. ve son haftasında yarın Osmanlıspor'u konuk edecek.
Ligde geçen hafta Gaziantepspor'u yenerek şampiyonluğu garantileyen siyah-beyazlı ekip, Vodafone Stadı'nda bu sezon son kez taraftarlarının önüne çıkacak.
Beşiktaş ile Osmanlıspor arasındaki karşılaşma, saat 17.00'de oynanacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.
kaynak:eurosport
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