Şampiyonluğu garantileyen ancak son maça çıkmayı unutan Çankırıspor'la ilgili Amatör Futbol Disiplin Kurulu noktayı koydu: 3 puan silindi, şampiyonluğu kaybettiler.

Çankırı 1. Amatör Küme'de ligin bitimine 1 hafta kala averajla şampiyonluğunu garantileyerek ligin son maçına çıkmayan Çankırıspor Kulübü ile ilgili Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) kararını açıkladı.

AFDK'nın açıkladığı karara göre, Çankırıspor'un kural hatası yaptığı ve 3 puanının silindiği açıklandı. Bu sonuçla lig ikincisi Kurşunlu Belediyespor şampiyonluğa yükselmiş oldu. Olayla ilgili AFDK Başkanı Celal Kaman açıklamada bulundu.

SON MAÇA ÇIKMAMIŞLARDI

Çankırı 1. Amatör Küme'de şampiyonluğu son haftaya girerken şampiyonluğu averajla garantileyen Çankırıspor, deplasmanda karşılaşması gereken Orta Belediye Spor karşılaşmasına çıkmamıştı.

Çankırıspor ile aynı puana sahip Kurşunlu Belediyespor, rakiplerinin maç gününü unuttuğunu iddia ederek hem mağlup hem 3 puanının silinip kendilerinin şampiyon olmaları gerektiğini belirtti. Çankırıspor ise deplasman yolunda otobüslerinin arıza yaptığını ve futbolcularının zehirlendiğini öne sürmüştü.

AFDK NOKTAYI KOYDU: 3 PUAN SİLİNDİ

AFDK tarafından açıklanan kararda ise şunlara yer verildi: "Çankırı Spor Kulübü hakkında; 10.03.2018 tarihinde oynanması gereken Orta Belediyespor-Çankırıspor 1. Amatör Küme (Çankırı) müsabakasına gelmeyerek talimatlara aykırı harekette bulunulması nedeni ile 3-0 hükmen mağlubiyet ve mevcut puanından 3 puan silinmesi cezası verilmesine karar verilmiştir."

Kaynak: haberinburada