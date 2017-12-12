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Şampiyonlar Ligi Eşleşmeleri İspanyolları Korkuttu

ŞAMPİYONLAR LİGİ EŞLEŞMELERİ İSPANYOLLARI KORKUTTU

Şampiyonlar Liginde Barcelona'nın Chelsea, Real Madrid'in PSG, Sevilla'nın ise Manchester United ile eşleşmesi İspanyolları korkuttu.

Tarih : 12 Aralık 2017, 15:40
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid-Paris Saint-Germain (PSG), Chelsea-Barcelona ve Sevilla-Manchester United eşleşmeleri İspanyolları korkuttu.

İspanyol basını, eşleşmelerle ilgili verdiği haberlerde "bomba gibi kura çekimi" yorumu yaptı. Marca gazetesi, "İspanyol futbolu için ateş provası" başlığıyla verdiği haberde, "Avrupa'da İspanyol kulüplerinin hegemonyasının riske girebileceğini" yazdı.

"İSPANYOLLAR, EN İYİ FUTBOLUNU OYNAMAK ZORUNDA"

Gazete, eşleşmelerle ilgili, "Real Madrid, Barcelona ve Sevilla, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini eleyip üst tura çıkmak için en iyi futbollarını oynamak zorunda kalacak. Son 10 yılda Real Madrid art arda 7 kez, Barcelona da toplamda 7 kez yarı finale kaldı. Real Madrid ve Atletico Madrid iki kez finalde karşılaştı. Son 5 sezonda en az 3 İspanyol takımı çeyrek finale çıktı. İspanyol takımı olmayan bir Şampiyonlar Ligi finali görmek için 12 yıl geriye gitmek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"VAHŞİ EŞLEŞME"

Chelsea-Barcelona ve Real Madrid-PSG eşleşmelerini manşetine çıkaran Katalan spor gazetelerinden Sport, "Tam bir bomba. Vahşi bir eşleşme" ifadesini kullandı.

Barcelona'nın bu zamana kadar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile 12 maç oynadığını hatırlatan gazete, Katalan ekibin 3, Chelsea'nin ise 4 kez galip geldiği bilgisini paylaştı.

INIESTA'NIN MUCİZE GOLÜNÜ HATIRLATTILAR

Antonio Conte teknik direktörlüğündeki Chelsea'nin çok zorlu bir eşleşme olduğunu belirten Sport, 6 Mayıs 2009 tarihinde Chelsea ve Barcelona arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında, Andres İniesta'nın 92. dakikada attığı "mucize golle" Josep Guardiola yönetimindeki Barcelona'nın finale kaldığını ve tüm kupaları kazanarak tarihindeki en iyi sezonunu geçirdiği yazdı.

El Mundo Deportivo gazetesi de eski Barcelonalı futbolculardan Cesc Fabregas ve Pedro Rodriguez'in Chelsea formasıyla Nou Camp Stadı'na geri dönecek olmalarını öne çıkardı. Gazete ayrıca 2012 yılındaki yarı final eşleşmesinde Barcelona'nın Chelsea'ye elendiğini hatırlattı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Şampiyonlar  Ligi  Eşleşmeleri  İspanyolları  Korkuttu    haber

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