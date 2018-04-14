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Şampiyonlar Ligi Kura Çekiminde Şike Skandalı Yaşandı

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİNDE ŞİKE SKANDALI YAŞANDI

Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselen Roma, kura çekimi belli olmadan Liverpool maçının biletlerinin satışa çıktığını kombine sahiplerine mail atınca ortalık karıştı.

Tarih : 14 Nisan 2018, 17:20
Puan Ver : Şampiyonlar Ligi Kura Çekiminde Şike Skandalı Yaşandı(9/10)5

Şampiyonlar Ligi yarı final kuraları çekildi. Barcelona'yı muhteşem bir geri dönüşe imza atarak yarı finale yükselen Roma, İngiliz devi Liverpool ile eşleşirken, Real Madrid de Bayern Münih'in rakibi oldu.

Yarı final eşleşmelerinin belirlenmesinin ardından ortaya atılan bir iddia ise ortalığı karıştırdı. Daily Mail gazetesinin haberine göre Roma Kulübü, kura çekiminden bir gün önce sezonluk kombine sahiplerine özel bir email gönderdi. Bu emailde taraftarların Liverpool maçı için bilet alabileceklerine dair bir de link paylaşıldı. Yine iddialara göre İtalyan kulübü, ilk maçın hangi statta olacağını da doğru tahmin etmiş.

ROMA AÇIKLAMA YAPTI: TEKNİK BİR ARIZA YAŞANDI

Gelen postanın ekran görüntüsünü alan pek çok taraftarın bu duyuruları sosyal medyada paylaşmasıyla birlikte Roma Kulübü'nden 'teknik bir arıza' başlığıyla bir açıklama geldi. Postanın Perşembe günü "bilet testleri" yapıldığı sırada, Roma'nın bilet portalı iş ortağından kaynaklı teknik bir sorun' nedeniyle gönderildiği bildirildi.

Web sitede paylaşılan bağlantı çıkan haberlerin ardından hızla kaldırıldı ancak komplo teorisyenleri sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla UEFA'ya adeta öfke kustu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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