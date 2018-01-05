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Şampiyonlar Ligi Tarihinde Bir İlk
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Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNDE BİR İLK

Alman hakem Bibiana Steinhaus, Şampiyonlar Liginde iki sezon içinde maç yönetecek.

Tarih : 05 Ocak 2018, 15:20
Puan Ver : Şampiyonlar Ligi Tarihinde Bir İlk(6/10)2

Kulüp futbolunda dünya futbolunun zirvesi olan Şampiyonlar Ligi'nde iki sezon içinde bir kadın hakemin düdük çalacağı ortaya çıktı.

Alman Bild Gazetesi bu sezon Bundesliga'da düdük çalmaya başlayan ve ilk kadın hakem olan Bibiana Steinhaus ile ilgili UEFA'dan görüş aldı. Steinhaus'un Bundesliga'da iki sezonunu tamamladıktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde baş hakem olarak düdük çalacağı belirtildi. Steinhaus, Almanya'da ikinci ligin ardından Bundesliga'da bu sezon Hertha Berlin- Werder Bremen maçıyla siftah yapmıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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