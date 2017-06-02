ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 1,2 MİLYAR AVROLUK FİNAL
Finalde karşılaşacak Real Madrid ve Juventus'un toplam futbolcu değeri 1 milyar 212 milyon avro olarak dikkati çekiyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın karşılaşacak İspanya'nın Real Madrid ve İtalya'nın Juventus takımlarının toplam futbolcu değeri 1 milyar 212 milyon avro olarak dikkati çekiyor.
Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, Real Madrid'in tahmini piyasa değeri 764 milyon 800 bin, Juventus'un ise 447 milyon 200 bin avro.
Real Madrid'in Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo 100 milyon avro, Juventus'un Arjantinli golcüsü Gonzalo Higuain ise 75 milyon avro güncel piyasa değeri ile en pahalı futbolcular olarak göze çarpıyor.
kaynak:sabah
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