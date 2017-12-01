

UEFA, Şampiyonlar Ligi maçlarının başlama saatleriyle ilgili daha önce aldığı kararın resmen uygulamaya konulduğunu duyurdu.



Gelecek sezondan itibaren maçların ikisi Avrupa saati ile 19.00'da, diğer 6 maç ise 21.00'de başlayacak. Türkiye saati ile maçlar 21.00 ve 23.00'te başlayacak.



UEFA yetkilisi yaptığı açıklamada, bu değişikliğin taraftarlara daha fazla maç takip etme olanağı sunmak için yapıldığını belirtti.



























Kaynak: haberinburada



