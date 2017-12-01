ŞAMPİYONLAR LİGİNDE 21.45 EFSANESİ RESMEN BİTTİ
UEFA, 21.45'te başlayan Şampiyonlar Ligi maçlarının saatlerini resmen değiştirdi. Maçlar artık 19.00, 21.00 ve 23.00'te başlayacak.
UEFA, Şampiyonlar Ligi maçlarının başlama saatleriyle ilgili daha önce aldığı kararın resmen uygulamaya konulduğunu duyurdu.
Gelecek sezondan itibaren maçların ikisi Avrupa saati ile 19.00'da, diğer 6 maç ise 21.00'de başlayacak. Türkiye saati ile maçlar 21.00 ve 23.00'te başlayacak.
UEFA yetkilisi yaptığı açıklamada, bu değişikliğin taraftarlara daha fazla maç takip etme olanağı sunmak için yapıldığını belirtti.
Kaynak: haberinburada
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