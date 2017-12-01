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Şampiyonlar Liginde 21.45 efsanesi resmen bitti

ŞAMPİYONLAR LİGİNDE 21.45 EFSANESİ RESMEN BİTTİ

UEFA, 21.45'te başlayan Şampiyonlar Ligi maçlarının saatlerini resmen değiştirdi. Maçlar artık 19.00, 21.00 ve 23.00'te başlayacak.

Tarih : 01 Aralık 2017, 07:10
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UEFA, Şampiyonlar Ligi maçlarının başlama saatleriyle ilgili daha önce aldığı kararın resmen uygulamaya konulduğunu duyurdu.



Gelecek sezondan itibaren maçların ikisi Avrupa saati ile 19.00'da, diğer 6 maç ise 21.00'de başlayacak. Türkiye saati ile maçlar 21.00 ve 23.00'te başlayacak.



UEFA yetkilisi yaptığı açıklamada, bu değişikliğin taraftarlara daha fazla maç takip etme olanağı sunmak için yapıldığını belirtti.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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