ŞAMPİYONLAR LİGİNDE BEŞİKTAŞ'A BAYERN MÜNİH GELİNCE FİKRET ORMAN'IN MORALİ BOZULDU
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şampiyonlar Ligi kurasında Bayern Münih gelince hayal kırıklığı yaşadı. Canlı yayın görüntüsü, sosyal medyada da yer buldu.
Şampiyonlar Liginde temsilcimiz Beşiktaş, son 16 kura çekiminde Alman devi Bayern Münih ile eşleşti. Kura çekimini İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde takip eden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bayern Münih'in gelmesiyle hayal kırıklığı yaşadı.
FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Fikret Orman'ın kura sonrası yüz ifadesi sosyal medyada yankı bulurken Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar uzun süre tiye aldı.
İLK MAÇLAR 13-14 ŞUBAT'TA
Şampiyonlar Ligi'nde ilk tur karşılaşmaları 13 -14 ve 20 -21 Şubat, rövanşları ise 6-7 ile 13-14 Mart tarihlerinde oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final mücadelesi ise 26 Mayıs tarihinde Kiev Olimpiyat Stadı'nda.
Kaynak: haberinburada
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