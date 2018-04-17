ŞAMPİYONLAR LİGİNDE BÜLENT UYGUN, ERTUĞRUL SAĞLAM'I MAĞLUP ETTİ
Bülent Uygun'un teknik direktörlüğünü yaptığı Katar'ın El-Gharafa takımı, Asya Şampiyonlar Liginde Ertuğrul Sağlam'ın başında bulunduğu İran ekibi Traktör Sazi'yi 3-1 mağlup etti.
Bülent Uygun'un teknik direktörlüğünü yaptığı Katar'ın El-Gharafa takımı, Asya Şampiyonlar Liginde Ertuğrul Sağlam'ın başında bulunduğu İran ekibi Traktör Sazi'yi 3-1 mağlup etti.
Asya Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında, üst tura yükselme şansı bulunmayan iki takım, Traktör Sazi ile El-Gharafa karşılaştı.
İLK YARI TRAKTÖR SAZİ'NİN ÜSTÜNLÜĞÜ İLE TAMAMLANDI
Ev sahibi Traktör Sazi, 31. dakikada Muhammed Iranpourian'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
İkinci devrede etkili performans ortaya koyan El-Gharafa, 70. dakikada Moayed Hassan, 76. dakikada Abdelaziz Hatem ve 87. dakikada Mehdi Taremi'nin attığı gollerle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
SNEIJDER FORMA GİYMEDİ
El-Gharafa'da Galatasaray'ın eski oyuncusu Wesley Sneijder forma giymedi.
Gruptaki ilk maçta da rakibini 3-0 yenen El-Gharafa, 8 puana yükselerek Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El-Cezire'yi yakalamasına rağmen ikili averajda rakibine üstünlük kuramadığı için üçüncü oldu ve son 16 turuna kalamadı. Traktör Sazi ise grubu 2 puanla son sırada tamamladı.
Kaynak: haberinburada
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