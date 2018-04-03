ŞAMPİYONLAR LİGİNDE CÜNEYT ÇAKIR SAHNEYE ÇIKIYOR
Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İtalyan ekibi Juventus ile İspanyol Real Madrid karşı karşıya gelecek.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı, bugün oynanacak iki maçla başlayacak. Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı karşılaşmada İtalyan ekibi Juventus ile İspanyol Real Madrid Torino'da karşı karşıya gelecek.
DİĞER MAÇ SEVILLA - BAYERN MÜNİH
Günün diğer maçındaysa Sevilla Beşiktaş'ı eleyen Bayern Münih'i konuk edecek. Yarınsa çeyrek finallerdeki diğer maçlara sahne olacak. Barcelona'nın sahasında Roma'yı konuk edeceği karşılaşmada, İtalyan ekibinde sakatlığı bulunan Cengiz Ünder görev yapamayacak, Liverpool ile de M. City karşılaşacak. Tüm maçlar 21.45'te.
Kaynak: haberinburada
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