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Şampiyonlar Liginde favori Manchester City!

ŞAMPİYONLAR LİGİNDE FAVORİ MANCHESTER CİTY!

İddaa, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için İngiliz ekibi Manchester City'yi favori gösterdi.

Tarih : 26 Şubat 2018, 20:40
Puan Ver : Şampiyonlar Liginde Favori Manchester City!(10/10)6

İddaa, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu oranlarını güncelledi. İddaa'nın açıkladığı oranlarda favori olarak Manchester City gösterildi.

MANCHESTER CİTY'YİN ORANI 3,60 OLARAK BELİRLENDİ

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Basel'i 4-0 yenen Manchester City, 3,60 oranıyla favori gösterilirken ilk maçta Beşiktaş'ı 5-0 ile geçen Bayern Münih'e ise Barcelona ile birlikte 4,75 oran verildi.

Son iki sezonun şampiyonu Real Madrid için ise 5,25'lik bir oran gösterildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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