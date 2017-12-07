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Şampiyonlar Liginde gruptan çıkan Beşiktaş, Necip'i kaybetti

ŞAMPİYONLAR LİGİNDE GRUPTAN ÇIKAN BEŞİKTAŞ, NECİP'İ KAYBETTİ

Beşiktaş'ın Leipzig maçında sakatlanan Necip Uysal'ın sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık meydana geldi. Necip'in sahalara ne zaman döneceği bilinmiyor.

Tarih : 07 Aralık 2017, 19:40
Puan Ver : Şampiyonlar Liginde Gruptan Çıkan Beşiktaş, Necip'i Kaybetti(9/10)5

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamaları son mücadelesinde Leipzig'i 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşandı. Almanya deplasmanında karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve mücadelenin 50. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Necip Uysal'ın sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi. Leipzig karşısında yerini Adriano'ya bırakan Necip'in tedavisine başlandığı belirtilirken, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

"RB Leipzig ile oynadığımız Şampiyonlar Ligi mücadelesinde sakatlık geçiren oyuncumuz Necip Uysal'ın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR'ı ve yapılan ortopedik muayenesi sonrası; sol diz iç yan bağında gerilme ve kapsülde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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