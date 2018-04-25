Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool, evinde konuk ettiği Roma'yı 5-2 yenerek final yolunda büyük avantaj elde etti.

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk mücadelesinde Liverpool ile Roma karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 35. dakikasında Mohamed Salah'ın harika vuruşuyla Liverpool öne geçti. İlk yarının son dakikasında yine sahneye Mısırlı yıldız çıktı ve Liverpool devreye 2-0 üstünlükle girdi.

CENGİZ ÜNDER 45 DAKİKA SAHADA KALDI

Roma'da ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, ikinci devre başlarken yerini Patrik Schick'e bıraktı.

Karşılaşmanın 56. dakikasında Sadio Mane ile skoru 3-0'a getiren Liverpool, 61. dakikada Firmino ile farkı 4'e çıkardı. Gollerin asistini yapan isim ise Salah oldu.

Dakikalar 68'i gösterdiğinde sahneye yine Roberto Firmino çıktı ve durumu 5-0'a getirdi.

Bu dakikadan sonra Roma'nın golleri geldi. Edin Dzeko 81. dakikada farkı 4'e indirirken, Perotti, 85. dakikada penaltıdan kaydettiği golle takımını umutlandırdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Liverpool, Roma'yı 5-2 mağlup etti.

Rövanş mücadelesi 2 Mayıs'ta Roma'da oynanacak.

Kaynak: haberinburada