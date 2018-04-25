ŞAMPİYONLAR LİGİNDE NEFES KESEN MAÇ! TAM 7 GOL
Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool, evinde konuk ettiği Roma'yı 5-2 yenerek final yolunda büyük avantaj elde etti.
Şampiyonlar Ligi yarı final ilk mücadelesinde Liverpool ile Roma karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 35. dakikasında Mohamed Salah'ın harika vuruşuyla Liverpool öne geçti. İlk yarının son dakikasında yine sahneye Mısırlı yıldız çıktı ve Liverpool devreye 2-0 üstünlükle girdi.
CENGİZ ÜNDER 45 DAKİKA SAHADA KALDI
Roma'da ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, ikinci devre başlarken yerini Patrik Schick'e bıraktı.
Karşılaşmanın 56. dakikasında Sadio Mane ile skoru 3-0'a getiren Liverpool, 61. dakikada Firmino ile farkı 4'e çıkardı. Gollerin asistini yapan isim ise Salah oldu.
Dakikalar 68'i gösterdiğinde sahneye yine Roberto Firmino çıktı ve durumu 5-0'a getirdi.
Bu dakikadan sonra Roma'nın golleri geldi. Edin Dzeko 81. dakikada farkı 4'e indirirken, Perotti, 85. dakikada penaltıdan kaydettiği golle takımını umutlandırdı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Liverpool, Roma'yı 5-2 mağlup etti.
Rövanş mücadelesi 2 Mayıs'ta Roma'da oynanacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Uber Kullananlara İyi Haber! Artık Bilgileri Görünmeyecek
- Chp Aday Belirleme Maratonunda Son Düzlükte! Meclis Grubu Basına Kapalı Toplanacak
- Suriyeliler 80 Lira İçin Birbirini Bıçakladı: 1 Ölü, 2 Yaralı
- Bahçeli, Gül'ün Olası Adaylığını Değerlendirdi: Pensilvanya'nın Tuzağına Düşmeyi Göze Almıştır
- Trump, 1915 Olaylarıyla İlgili 'büyük Felaket' İfadesini Kullandı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Aziz Yıldırım, Şenol Güneş'i Bombaladı: Derbide Tiyatro Oynadı
- Tümer'den İlginç Derbi Çıkışı: İkisini De Men Edin
- Türk Sporcu En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama Rekorunu Kırdı, Rekorlar Kitabı'na Adını Yazdırdı
- Galatasaray Derbisi Öncesi Futbolcuları Açık Açık Uyardı
- Aykut Kocaman, Isla'yı Gözden Çıkardı
DÜNYA HABERLERİ
- İnternetten Videolara Baktı, Göğüslerini Kesip Silikonlarını Çıkardı
- Sokakta Yürürken Kafasına Köpek Düştü, Gizemli Olay İnterneti Salladı
- Mayına Basan Askere Dünyanın İlk Penis Nakli Yapıldı
- Trump'ın Dışişleri Bakanı Olarak Görmek İstediği Pompeo İlk Oylamayı Kıl Payı Kazandı
- Bae Askeri Kampında Çıkan Çatışmada 6 Asker Öldü
Bu Haberle İlgili Yorumlar