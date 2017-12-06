ŞAMPİYONLAR LİGİNDE TARİHİ HEZİMET
Şampiyonlar Liginde Portekiz ekibi Benfica, A Grubunda sıfır çekerek tarihi hezimeti yaşadı.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Liginde A, B, C ve D grupları, yapılan 8 karşılaşmayla tamamlandı.
A Grubu'nda dikkat çeken detay, Portekiz temsilcisi Benfica'nın puan alamayarak elenmesi oldu.
Daha önce Avrupa kupalarında birçok başarılı sonuca imza atan Portekiz ekibi, bu sezon Devler Liginde sıfır çekerek tarihi bir hezimet yaşadı.
Kaynak: haberinburada
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