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ŞAMPİYONLAR LİGİNDEKİ DEV MAÇ CÜNEYT ÇAKIR'IN!


Şampiyonlar Ligindeki dev maç Cüneyt Çakır'ın!
Tarih : 29 Nisan 2018, 14:40
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Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Bayern Münhih arasında oynanacak olan yarı final karşılaşmasını Avrupa'daki gururumuz Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

CÜNEYT ÇAKIR'IN SON 4 SEZONDA 4. YARI FİNALİ

Şampiyonlar Ligi'nde 37. maçına çıkacak olan Cüneyt Çakır, 2015 yılında yönettiği Şampiyonlar Ligi finali dışında, 5. kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı final yönetecek. Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde son 4 sezonda 1'i final olmak üzere 4 yarı final yönetmiş olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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