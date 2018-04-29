Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Bayern Münhih arasında oynanacak olan yarı final karşılaşmasını Avrupa'daki gururumuz Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

CÜNEYT ÇAKIR'IN SON 4 SEZONDA 4. YARI FİNALİ

Şampiyonlar Ligi'nde 37. maçına çıkacak olan Cüneyt Çakır, 2015 yılında yönettiği Şampiyonlar Ligi finali dışında, 5. kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı final yönetecek. Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde son 4 sezonda 1'i final olmak üzere 4 yarı final yönetmiş olacak.

Kaynak: haberinburada