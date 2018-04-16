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Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

ŞAMPİYONLUK ORANLARI GÜNCELLENDİ! İŞTE FAVORİ TAKIM

Galatasaray'ın Başakşehir'i evinde 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna yeniden oturmasının ardından şampiyonluk oranları da güncellendi. Sarı-kırmızılılar 1.85'lik yeni oranıyla favori gösterildi.

Tarih : 16 Nisan 2018, 19:10
Puan Ver : Şampiyonluk Oranları Güncellendi! İşte Favori Takım(7/10)3

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonu zirve heyecanı tüm hızıyla devam ederken iddaa şampiyonluk oranları güncellendi. 29.haftanın sonunda 60 puanla ligin zirvesinde yer alan Galatasaray 1.85 oranla şampiyonluğun favorisi olurken, 1 puan gerisindeki Beşiktaş'ın oranı 2.85 oldu.

BAŞAKŞEHİR'İN ORANI FIRLADI

Son olarak 2.00 olarak belirlenen Medipol Başakşehir'in şampiyonluk oranı Galatasaray mağlubiyetiyle 3.30'a fırladı. Sivasspor'u mağlup eden ve 4.sırada bulunan Fenerbahçe'nin oranı ise 8.75 olarak kaldı.

GALATASARAY

20.02.2018: 2.15

22.02.2018: 2.60

27.02.2018: 2.35

14.03.2018: 2.10

19.03.2018: 2.00

03.04.2018: 1.70

10.04.2018: 2.30

16.04.2018: 1.85

BEŞİKTAŞ

20.02.2018: 3.75

22.02.2018: 4.20

27.02.2018: 3.50

14.03.2018: 2.90

19.03.2018: 3.75

03.04.2018: 4.15

10.04.2018: 3.90

16.04.2018: 2.85

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

20.02.2018: 3.80

22.02.2018: 3.10

27.02.2018: 3.40

14.03.2018: 3.75

19.03.2018: 2.90

03.04.2018: 3.05

10.04.2018: 2.00

16.04.2018: 3.30

FENERBAHÇE

20.02.2018: 3.40

22.02.2018: 2.90

27.02.2018: 3.50

14.03.2018: 4.75

19.03.2018: 5.25

03.04.2018: 7.50

10.04.2018: 8.75

16.04.2018: 8.75

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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