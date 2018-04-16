ŞAMPİYONLUK ORANLARI GÜNCELLENDİ! İŞTE FAVORİ TAKIM
Galatasaray'ın Başakşehir'i evinde 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna yeniden oturmasının ardından şampiyonluk oranları da güncellendi. Sarı-kırmızılılar 1.85'lik yeni oranıyla favori gösterildi.
Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonu zirve heyecanı tüm hızıyla devam ederken iddaa şampiyonluk oranları güncellendi. 29.haftanın sonunda 60 puanla ligin zirvesinde yer alan Galatasaray 1.85 oranla şampiyonluğun favorisi olurken, 1 puan gerisindeki Beşiktaş'ın oranı 2.85 oldu.
BAŞAKŞEHİR'İN ORANI FIRLADI
Son olarak 2.00 olarak belirlenen Medipol Başakşehir'in şampiyonluk oranı Galatasaray mağlubiyetiyle 3.30'a fırladı. Sivasspor'u mağlup eden ve 4.sırada bulunan Fenerbahçe'nin oranı ise 8.75 olarak kaldı.
GALATASARAY
20.02.2018: 2.15
22.02.2018: 2.60
27.02.2018: 2.35
14.03.2018: 2.10
19.03.2018: 2.00
03.04.2018: 1.70
10.04.2018: 2.30
16.04.2018: 1.85
BEŞİKTAŞ
20.02.2018: 3.75
22.02.2018: 4.20
27.02.2018: 3.50
14.03.2018: 2.90
19.03.2018: 3.75
03.04.2018: 4.15
10.04.2018: 3.90
16.04.2018: 2.85
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
20.02.2018: 3.80
22.02.2018: 3.10
27.02.2018: 3.40
14.03.2018: 3.75
19.03.2018: 2.90
03.04.2018: 3.05
10.04.2018: 2.00
16.04.2018: 3.30
FENERBAHÇE
20.02.2018: 3.40
22.02.2018: 2.90
27.02.2018: 3.50
14.03.2018: 4.75
19.03.2018: 5.25
03.04.2018: 7.50
10.04.2018: 8.75
16.04.2018: 8.75
Kaynak: haberinburada
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