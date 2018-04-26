Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem anında yaşananlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

DEPREM İL MERKEZİNDE HİSSEDİLDİ

İlçe merkezinde önceki gün meydana gelen ve bazı binaların hasar gördüğü deprem, il merkezi ile çevre illerde de hissedildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KAÇIŞI KAMERADA

Saat 03.50'de Samsat Devlet Hastanesinin koridorundaki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, deprem anında aydınlatma panosunun düştüğü ve sağlık çalışanların dinlendiği odadan kaçışı yer aldı.

HASTALAR BATTANİYEYLE ÇIKTI

Ayrıca bazı hastaların battaniye ile binadan çıkma anları da kameralarca kaydedildi.

Kaynak: haberinburada