SAMSAT DEPREMLE SARSILMIŞTI! YAŞANAN BÜYÜK PANİK KAMERADA
Adıyaman Samsat'ta meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem anında hastane çalışanlarının yaşadığı panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem anında yaşananlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
DEPREM İL MERKEZİNDE HİSSEDİLDİ
İlçe merkezinde önceki gün meydana gelen ve bazı binaların hasar gördüğü deprem, il merkezi ile çevre illerde de hissedildi.
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KAÇIŞI KAMERADA
Saat 03.50'de Samsat Devlet Hastanesinin koridorundaki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, deprem anında aydınlatma panosunun düştüğü ve sağlık çalışanların dinlendiği odadan kaçışı yer aldı.
HASTALAR BATTANİYEYLE ÇIKTI
Ayrıca bazı hastaların battaniye ile binadan çıkma anları da kameralarca kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Erdoğan'ın 'garip Senaryo' Dediği İhtimal: 101. Madde
- Cumhuriyet Davasında 15 Kişiye Hapis Verildi, Can Dündar'ın Dosyası Ayrıldı
- Kanal D Haber'de Değişim Başladı! Ahmet Hakan Görevi Bırakıyor
- Talepleri Reddedildi! 2 Yunan Askerinden Günler Sonra İlk Görüntü
- Tsk Sosyal Medyada Paylaştı: Afad Kurdu Mehmetçik Koruyor
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Sevgilisini Dart Tahtasının Altına Oturtan Sarhoş Adam, Genç Kadını Gözünden Vurdu
- Marketten Krem Çaldığı Ortaya Çıkan Başkan Rezil Oldu
- Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, Güney Kore Ziyaretine Kendi Tuvaleti İle Gidiyor
- Yıllardır Aranan Seri Katil Eski Polis Çıktı
- Kim'in Nükleer Test Alanı Çöktü! Çevresel Facia Kapıda
Bu Haberle İlgili Yorumlar