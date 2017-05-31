SAMSUN 'BYLOCK'TAN 18 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Samsun merkezli 10 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Samsun merkezli 10 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6 gün önce Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Denizli, Kastamonu, Urfa, Karabük, Amasya, Şanlıurfa ve Uşak illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. FETÖ/PDY'ye bağlı kapatılan Canik Başarı Üniversitesi, Feza Okulları, Sakarya Dershaneleri ve NT mağazalarının eski çalışanları olan toplam 19 kişi gözaltına alınmıştı. Şanlıurfa'da yakalanan 1 kişinin Samsun Adliyesine SEGBİS ile görüntülü olarak bağlanıp verdiği ifadenin ardından bu ilde tutuklandığı öğrenildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan ve örgütün gizli haberleşme ağı olan 'ByLock' kullandıkları iddia edilen 4'ü kadın 18 şüpheli bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
kaynak:haberler
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