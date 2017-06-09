Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!
Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları
Arda Turan'dan Fatih Terim'e Jet Cevap!
Beşiktaş, Titi İle Anlaştı
Dolar Mb Kararları Öncesi Hafif Zayıfladı
Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak.. Ösym'den Lys Açıklaması
Suudi Arabistan'da Terör Saldırısı: 1 Binbaşı Öldü
Samsun'da Feci Kaza! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var
Herkes Lastik Değiştirmeye Başlayınca Ortaya Çıktı
Karlov'un Ucu Kıbrıs'a Uzandı
Testi Geçemeyenin Ehliyeti Geri Alınacak
Adil Öksüz'ün Kasası İzmir'de Yakalandı
Şırnak'ta Tabura Roketatarlı Saldırı !
Galaxy Note 8 Ne Zaman Tanıtılacak?
Windows Phone'un Pazar Payı Sıfıra İnecek
Avrupa'daki En Büyük Elektronik Arşivlerden Biri Artık Online
Facebook'ta Kameranız Kendi Kendine Açılıyor Olabilir Mi?
Toki'nin Yüzde 20 İndirim Kampanyası Ne Zaman?

samsun'da acemi erleri taşıyan otobüs devrildi

SAMSUN'DA ACEMİ ERLERİ TAŞIYAN OTOBÜS DEVRİLDİ

Samsun'un Kavak ilçesinde, Tokat'tan gelen acemi birliği askerlerini taşıyan yolcu otobüsü yan yattı. Biri üsteğmen 46'sı asker, 47 kişi yaralandı.

Tarih : 09 Haziran 2017, 15:55
Puan Ver : Samsun'da Acemi Erleri Taşıyan Otobüs Devrildi(9/10)6


Samsun'da acemi askerleri taşıyan yolcu otobüsünün devrildiği kazada çok sayıda kişi yaralandı.

  Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu 38. kilometresi Saraçoğlu rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat'tan acemi askerleri alıp Samsun-Çarşamba Havalimanına götüren Zehni Kaşar (47) idaresindeki 60 BL 216 plakalı yolcu otobüsü rampa yukarı çıkarken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerlere çarparak refüje devrildi. Kazada, otobüs şoförü ile birlikte otobüste bulunan çok sayıda acemi asker yaralandı. Yaralılar, 112 Acil sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

  Kazayı hafif yaralı olarak atlatan askerlerden biri, "Tokat'tan 46 asker yolcu, otobüs ile Samsun-Çarşamba Havalimanına gidiyorduk. Buradan da uçakla Iğdır'daki birliklerimize gidecektik" dedi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Samsun  Da  Acemi  Erleri  Taşıyan  Otobüs  Devrildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER