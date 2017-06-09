SAMSUN'DA ACEMİ ERLERİ TAŞIYAN OTOBÜS DEVRİLDİ
Samsun'un Kavak ilçesinde, Tokat'tan gelen acemi birliği askerlerini taşıyan yolcu otobüsü yan yattı. Biri üsteğmen 46'sı asker, 47 kişi yaralandı.
Samsun'da acemi askerleri taşıyan yolcu otobüsünün devrildiği kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu 38. kilometresi Saraçoğlu rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat'tan acemi askerleri alıp Samsun-Çarşamba Havalimanına götüren Zehni Kaşar (47) idaresindeki 60 BL 216 plakalı yolcu otobüsü rampa yukarı çıkarken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerlere çarparak refüje devrildi. Kazada, otobüs şoförü ile birlikte otobüste bulunan çok sayıda acemi asker yaralandı. Yaralılar, 112 Acil sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazayı hafif yaralı olarak atlatan askerlerden biri, "Tokat'tan 46 asker yolcu, otobüs ile Samsun-Çarşamba Havalimanına gidiyorduk. Buradan da uçakla Iğdır'daki birliklerimize gidecektik" dedi.
kaynak:milliyet
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