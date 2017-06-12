SAMSUN'DA FECİ KAZA! ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi de yaralandı.
Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisinde saat 00.10'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba'dan Samsun istikametine seyir eden 55 GU 722 plakalı servis otobüsü, aynı yönde giderken kavşağa dönüş yapmak isteyen 16 APZ 27 plakalı kapalı kasa kamyonete yandan çarptı.
Kazada kamyonette bulunan 5 kişi hayatını kaybederken, 2 'si ağır 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada ölü ve yaralıların kimlik tespitine çalışılıyor.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar