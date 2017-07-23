SAMSUN'DA İKİ GRUP ARASINDAKİ TARTIŞMA KATLİAMLA BİTTİ: 4 ÖLÜ, 1 YARALI
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Birbirlerine ateş eden iki gruptan 4 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesi korkunç bir geceye şahit oldu. Caddede yürürken karşılaşan iki grup önce tartıştı sonra kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine silahlar konuştu.
ORTALIK BİR ANDA SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti. Ortalık biranda savaş alanına döndü.
OLAYDA YARALANAN 5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Göktuğ Tekcan, Alpuğ Tekcan ve Murat Aşar ile karşı gruptan Salih Semercioğlu ve Mehmet Semercioğlu ambiulanslarla götürüldükleri Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Doktorların tüm müdahalesine rağmen Murat Aşar, Alptuğ Tekcan, Göktuğ Tekcan ve Salih Semercioğlu, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Mehmet Semercioğlu'nun ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.
OLAYIN BÜYÜMEMESİ İÇİN ÖNLEM ALINDI
İlçe Emniyet Müdürlüğünce olayın ardından bölgede güvenlik tedbiri alındı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğünce olayın büyümemesi için Çarşamba'ya takviye polis ekibi gönderildi.
Kaynak: haberinburada
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