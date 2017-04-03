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SAMSUN'DA SİLAHLI ÇATIŞMA!


SAMSUN'DA SİLAHLI ÇATIŞMA!
Tarih : 03 Nisan 2017, 16:48
Puan Ver : Samsun'da Silahlı Çatışma!(6/10)3


Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi Çınarlı Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre Bahar A. İsimli kadının evinin önüne giden 23 yaşındaki Burak Y. İle 19 yaşındaki Oral K. Av tüfeği ile kadının ikametine ateş ettiler.



O esnada evin önünde olan Bahar A. ve 10 yaşındaki oğlu Baran A.'ya isabet etti. Düzenlenen silahlı saldırı sonucu oğlunun yaralandığını gören anne Bahar A. evden silahıyla birlikte çıkarak Burak K. ve Oral A.'ya kurşun yağdırdı. Kurşunlara hedef olan Burak Y. başından, Oral K. ise göğüs kısmından yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Burak Y. ve Oral K.'nın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.



 



kaynak:samsunhaber

 








Etiketler: Samsun  Da  Silahlı  Çatışma    haber

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