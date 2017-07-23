Eto'o Bombası Patlıyor: Adım Adım İstanbul'a
Beşiktaş, Alvaro Negredo Transferini Büyük Ölçüde Bitirdi
Milli Buğdaya 4 Yeni Çeşit Ekleniyor
Samsun'daki Çatışmada Ölen Kardeşlerin Birbirlerine Yazdıkları Son Mesaj Yürek Burktu
Beşiktaş, Savunma İçin İnter'den Brezilyalı Miranda İle Temasa Geçti
Esnaf Bıkıp Dükkan Sizin Adıyla İş Yerini Devretti, Onlar Bıkmadı
Abd: Türkiye'nin S-400'leri Satın Alması Bizim İçin Endişe Verici
206 Kiloydu, Azmedip 6 Ayda 85 Kilo Verdi
Abd'de Katliam Gibi Olay! Otoparktaki Römorkta 8 Kişi Ölü Bulundu
Beşiktaş, Amerika'dan Bedavaya Transfer Yapıyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı Mevkidaşıyla Telefonda Görüştü
Çocuğu Tuhafiyeye Bırakıp Kaçan Kadın, Bakıcısı Çıktı
Anadolu Mandasına Yeni Eş Geliyor: Murrah Mandaları
Arkadaşı Tarafından Bıçaklanan Genç, Yürüyerek Geldiği Hastanede Öldü
Bartın'da Plajdaki Kadınları Çeken Sapık Gözaltına Alındı
G.Saray'ın Hocası Igor Tudor, Takımdan 9 Kişinin Gönderilmesini İstedi
Chp Eski Milletvekili İhsan Kalkavan Vefat Etti
Ankara'da Doğalgaz Borusu Patladı! Alevler 10 Metre Yükseliğe Ulaştı
Tff 3. Lig Ekibi Tekirdağspor, 3 Günde 22 Futbolcu Transfer Etti
9 Yaşındaki Katarlı Çocuk, Ailesi Yemek Yerken Uludağ'da Kayboldu

SAMSUN'DAKİ ÇATIŞMADA ÖLEN KARDEŞLERİN BİRBİRLERİNE YAZDIKLARI SON MESAJ YÜREK BURKTU


Samsun'daki Çatışmada Ölen Kardeşlerin Birbirlerine Yazdıkları Son Mesaj Yürek Burktu
Tarih : 23 Temmuz 2017, 14:30
Puan Ver : Samsun'daki Çatışmada Ölen Kardeşlerin Birbirlerine Yazdıkları Son Mesaj Yürek Burktu(8/10)4

Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde otomobil park etme konusunda iki grup arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Birbirlerine ateş eden 2 grupta bulunan 3 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. Olayda ölen iki kardeşin son mesajları ise yürek burktu. Abisi Alptuğbey Tekcan, "Kardeşim, sırdaşım, avukatım... Can bağı kan bağı hepsi var bizde. Rabbim birliğimizi bozmasın." yazarken, Göktuğbey Tekcan, "Ağabeyim benim derddaşım, en iyi arkadaşım, gardaşım birlikte can cana, kan kana yürüyeceğiz her yolda. Rabbim birliğimizi bozmasın, gücüm, kudretim ağabeyim." sözleriyle abisine cevap vermiş.

İKİ GRUP ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI

Olay Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Otomobil park etme konusunda 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ KARDEŞ BİRDEN CAN VERDİ

Olayda 46 yaşındaki Murat Aşar, 20 yaşındaki Alptuğbey Tekcan ve kardeşi 18 yaşındaki Göktuğbey Tekcan öldü, 26 yaşındaki Mustafa Salih Semercioğlu ise, ağır yaralandı.

Yaralı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Murat Aşar, Alptuğbey Tekcan ve Göktuğbey Tekcan'ın cesetleri otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.5 KİŞİ GÖZALTINDA

Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde otomobil park etme konusundan iki grup arasında çıkan kavga sonucu 3 kişinin öldüğü ve 1 kişinin ağır yaralandığı olayla ilgili polisin yaptığı araştırmada 5 kişi gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlğü'nde şüphelilerin sorgusu devam ederken, olayla ilgili firari olan 1 kişinin de arandığı belirtildi.

SON MESAJLARI

Silahlı kavgada yaşamlarını yitiren Alptuğbey ve Göktuğbey kardeşler son olarak 16 ve 17 Temmuz'da birbirlerine bu mesajları atmış:

Alptuğbey Tekcan'ın mesajı:

"Kardeşim, sırdaşım, avukatım... Can bağı kan bağı hepsi var bizde. Rabbim birliğimizi bozmasın."

Göktuğbey Tekcan mesajı:

"Ağabeyim benim derddaşım, en iyi arkadaşım, gardaşım birlikte can cana, kan kana yürüyeceğiz her yolda. Rabbim birliğimizi bozmasın, gücüm, kudretim ağabeyim. "

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Samsun  Daki  Çatışmada  Ölen  Kardeşlerin  Birbirlerine  Yazdıkları  Son  Mesaj  Yürek  Burktu  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER