Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde otomobil park etme konusunda iki grup arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Birbirlerine ateş eden 2 grupta bulunan 3 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. Olayda ölen iki kardeşin son mesajları ise yürek burktu. Abisi Alptuğbey Tekcan, "Kardeşim, sırdaşım, avukatım... Can bağı kan bağı hepsi var bizde. Rabbim birliğimizi bozmasın." yazarken, Göktuğbey Tekcan, "Ağabeyim benim derddaşım, en iyi arkadaşım, gardaşım birlikte can cana, kan kana yürüyeceğiz her yolda. Rabbim birliğimizi bozmasın, gücüm, kudretim ağabeyim." sözleriyle abisine cevap vermiş.

İKİ GRUP ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI

Olay Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Otomobil park etme konusunda 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ KARDEŞ BİRDEN CAN VERDİ

Olayda 46 yaşındaki Murat Aşar, 20 yaşındaki Alptuğbey Tekcan ve kardeşi 18 yaşındaki Göktuğbey Tekcan öldü, 26 yaşındaki Mustafa Salih Semercioğlu ise, ağır yaralandı.

Yaralı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Murat Aşar, Alptuğbey Tekcan ve Göktuğbey Tekcan'ın cesetleri otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.5 KİŞİ GÖZALTINDA

Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde otomobil park etme konusundan iki grup arasında çıkan kavga sonucu 3 kişinin öldüğü ve 1 kişinin ağır yaralandığı olayla ilgili polisin yaptığı araştırmada 5 kişi gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlğü'nde şüphelilerin sorgusu devam ederken, olayla ilgili firari olan 1 kişinin de arandığı belirtildi.

SON MESAJLARI

Silahlı kavgada yaşamlarını yitiren Alptuğbey ve Göktuğbey kardeşler son olarak 16 ve 17 Temmuz'da birbirlerine bu mesajları atmış:

Alptuğbey Tekcan'ın mesajı:

"Kardeşim, sırdaşım, avukatım... Can bağı kan bağı hepsi var bizde. Rabbim birliğimizi bozmasın."

Göktuğbey Tekcan mesajı:

"Ağabeyim benim derddaşım, en iyi arkadaşım, gardaşım birlikte can cana, kan kana yürüyeceğiz her yolda. Rabbim birliğimizi bozmasın, gücüm, kudretim ağabeyim. "

Kaynak: haberinburada