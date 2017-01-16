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samsung başkanı tutuklanabilir

SAMSUNG BAŞKANI TUTUKLANABİLİR

Güney Kore başsavcılığı, ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Samsung Group'un başkanı hakkında, Cumhurbaşkanı Park Geun-Hye'nin bir dostuna rüşvet verme suçlamasıyla tutuklama kararı istendiğini açıkladı.

Tarih : 16 Ocak 2017, 13:16
Puan Ver : Samsung Başkanı Tutuklanabilir(9/10)11


Samsung Başkanı Jay Y. Lee, geçen hafta 22 saat süren sorgulamadan geçmişti. Savcılık, parlamentonun Cumhurbaşkanı Park'ın görevine geçen ay son vermesiyle sonuçlanan bir yolsuzluk skandalını çözmeye çalışıyor.



Özel savcılık, Lee'yi 43 milyon won (36.42 milyon dolar)tutarında rüşveti, Park'ın yakın arkadaşı ve skandalın baş kişisi olan Choi Soon-sil'e ödemekle suçluyor.



Babasının 2014 yılında hastalanması üzerine Samsung Group'un fiilen başına geçen Lee, aynı zamanda zimmetine para geçirmek ve yalan ifade vermekle de suçlanıyor.



Seul mahkemesi Çarşamba günü, savcılığın tutuklama talebine onay verip vermeyeceğini kararlaştıracak. Samsun Group'un önde gelen şirketi ve dünyanın en büyük akıllı telefon imalatçısı Samsung Electronics'in hisseleri bugün yüzde 2.3 düşüş gösterdi.



Güney Kore aylardır siyasi bir kriz içinde. Aralık ayında Park'ın görevine son veren parlamentonun bu kararı eğer anayasa

mahkemesinde de onaylanırsa,iki ay içinde başkanlık için yeni seçim yapılacak.



Birleşmiş Milletler'in bir önceki genel sekreteri Güney Koreli diplomat Ban Ki-moon'un başkanlık için aday olması bekleniyor.



 



kaynak:sabah







 








Etiketler: Samsung  Başkanı  Tutuklanabilir    haber

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