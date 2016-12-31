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Samsung Exynos 8895 Hakkında Detaylar Gelmeye Başladı
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samsung exynos 8895 hakkında detaylar gelmeye başladı

SAMSUNG EXYNOS 8895 HAKKINDA DETAYLAR GELMEYE BAŞLADI

Dünyadaki önde gelen yonga seti üreticilerinden biri olan Samsung yeni yonga seti Exynos 8895 ile piyasada fırtına estirecek gibi gözüküyor. Yeni yonga seti hakkında detaylar yavaş yavaş gelmeye başladı.

Tarih : 31 Aralık 2016, 11:22
Puan Ver : Samsung Exynos 8895 Hakkında Detaylar Gelmeye Başladı(10/10)8


Dünyadaki önde gelen yonga seti üreticilerinden biri olan Samsung yeni yonga seti Exynos 8895 ile piyasada fırtına estirecek gibi gözüküyor. Yeni yonga seti hakkında detaylar yavaş yavaş gelmeye başladı.



Dünya üzerindeki teknoloji şirketlerinin önde gelenlerinden biri olan Samsung, yonga seti üretiminde de zirveye oynamanın hesaplarını yapıyor.  Bu doğrultuda 10mn FinFet süreci ile üretilen Exynos 8895 işlemcisi onun bu hedeflerinde bir basamak niteliği taşıyabilir. Gelen bilgilere göre yeni yonga seti Exynos 8895M ve Exynos 8895V adında iki farklı modelden oluşacak.



8895M sürümü 2.5 GHz hızında ve bir G71 MP20 grafik işleme birimi barındırıyor. 8895V versiyonu ise 2.3 GHz hızında ve G71 MP18 GPU'ya ile kullanıcıya ulaşacak. Yonga seti Cat.16 LTE hızı ve 4k ekranları ile uyumlu bir şekilde çalışacak.



İki yonga seti mimari olarak Mongoose M2 ve Cortex A53 CPU kombinasyonu ile hayat buluyor. 10nm süreciyle çalışan ilk Samsung SoC modeli ünvanını alırken, enerji olarak maksimum 5 watt'lık bir güç tüketecek. Ama ailenin eski üyesi Exynos 8890 ise 14nm üretim teknolojisi ve 1.3GHz saat hızında çalışma prensibiyle üretilmişti.



Gelen bilgilere göre bu yeni nesil yonga setlerinin 2017 yılının ilkbaharında hazır olması bekleniyor.



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