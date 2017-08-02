

Bir süredir aldığı sertifikalar ve sızıntı özellikleriyle varlığından haberdar eden cihaz, bugün Samsung'un Çin destek sayfasında kendine yer buldu. SM – C7100 model numarasına sahip olan yeni nesil Galaxy C7'nin özelliklerine ise sitenin sayfasına yer verilmedi.



Çift Kamerasıyla Dikkat Çekiyor



Güney Koreli üreticinin pek de sevmediği çift kamera özelliği bu telefonun öne çıkan özelliklerinden. Bildiğiniz üzere Samsung, ikili kamerayı Note 8'de de kullanmak istiyor. Söylentilere göre C7'de, 13 MP + 5 MP'lik dikey hizalı çift kamera kurulumu yer alacak. Kameraların hangi işlev için kullanılacağı şimdilik bilinmiyor. Bunun dışında önceden ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefon; 5.5 inçlik bir Full HD, 16 MP ön kamera, 2.39 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci, 3/4 GB RAM, 32/64 GB depolama, 2850 mAh pil ve Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi gibi dikkat çekici özelliklerle kullanıcı karşısına çıkacak.



Çıkış Tarihi ve Fiyatı



Telefonun çıkış tarihi ve fiyatı hakkında basının eline geçen bir bilgi bulunmuyor fakat orta seviye rekabetçi özelliklerle donatılan bu cihaz rekabetçi bir fiyattan piyasaya giriş yaparsa çok rağbet göreceği kesin. Güney Koreli üretici şu aralar 23 Ağustos'ta tanıtacağı Note 8 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.























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