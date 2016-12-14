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samsung galaxy c9 pro geliyor!

SAMSUNG GALAXY C9 PRO GELİYOR!

Geçtiğimiz Kasım ayında duyurulan Samsung Galaxy C9 Pro modeli Çin dışındaki ülkelerde de satışa çıkmaya hazırlanıyor.

Tarih : 14 Aralık 2016, 10:00
Puan Ver : Samsung Galaxy C9 Pro Geliyor!(10/10)10


Geçtiğimiz Kasım ayında duyurulan Samsung Galaxy C9 Pro modeli Çin dışındaki ülkelerde de satışa çıkmaya hazırlanıyor.



Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, geçtiğimiz ay orta segmentte yeni bir akıllı telefon ile karşımıza çıkmıştı. Galaxy C9 Pro olarak adlandırılan bu telefonun sadece Çin pazarına yönelik olduğu söylenmiş ve cihaz Çin pazarında satışa çıkmıştı. Ancak yeni gelişmeler, telefonun Çin dışındaki pazarlarda da satışa çıkacağını göstriyor.



Wi-fi sertifikası alırken detayları basına sızan Galaxy C9 Pro modelinin SM-C900F versiyon numarasına sahip olması dikkat çekti. Çünkü geçtiğimiz ay duyurulan cihazın kodu SM-C9000 olarak paylaşılmıştı. Wi-fi sertifikasında ise SM-C900F ve SM-C900DS model numaraları yer alıyor. Dolayısıyla cihazın Çin'de satışa çıkan versiyonu haricinde iki farklı versiyondan daha söz etmek mümkün gibi duruyor. Ancak cihazın Çin dışında hangi ülkelerde satışa çıkacağına ilişkin bir açıklama henüz yok.



Samsung Galaxy C9 Pro özellikleri!



Qualcomm Snapdragon 653 yongasından güç alan Samsung Galaxy C9 Pro modelinde 6 inç büyüklükte ve 1080p çözünürlüğe sahip bir ekran yer alıyor. Snapdragon 653 yongasına 6GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Cihazın dev ekranının altında dev bir batarya da bulunuyor. 4000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan telefon, uzun bir pil ömrü sunuyor.



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Etiketler: Samsung  Galaxy  C9  Pro  Geliyor    haber

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