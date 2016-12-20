

Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge kullanıcıları için Galaxy Game Pack duyuruldu. Mobil oyunculara müjde!







Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge sahiplerine dikkat çekici bir hediye dağıtıyor. Hediye dağıtılmasının sebebi Galaxy Note 7 skandalının unutturulmak istenmesi mi yoksa yeni yılın yaklaşması mı bilinmiyor ancak dikkat çekici olduğu kesin.



Google Play Store uygulama marketi içerisinde hazırlanan özel bir promosyon sayfasından ulaşılabilen oyunları indirdiğinizde, oyunların içerisinde sizleri hediyeler bekliyor. Ancak önemle belirtmekte fayda var. Bu promosyondan sadece Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge kullanıcıları faydalanabiliyor.



Oyun içerisinde ücretli olarak satılan çeşitli kartlar, oyun paraları ve diğer paralı objeler, bu promosyon kapsamında ücretsiz olarak dağıtılıyor. Bu promosyonun hangi oyunlarda geçerli olduğunu öğrenmek için aşağıdaki görsele bakabilirsiniz.



Buna ek olarak Samsung tarafından Galaxy Game Pack isimli promosyonu tanıtacak bir video da hazırlanmış. İlgili videoyu haberimizin sonunda izleyebilirsiniz.



Samsung, 2017 yılının ilk çeyreğinde yeni amiral gemisini duyuracak. Galaxy S8 olarak beklenen bu yeni model öncesinde kullanıcıların gözünde yeniden sempati kazanmak istiyor gibi duruyor. Firma zaten son dönemlerde belirli modeller satın alındığı zaman Galaxy Gear VR sanal gerçeklik gözlüğünü de hediye ediyordu. Bakalım bu kampanya Samsung için faydalı olacak mı?



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