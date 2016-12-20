Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

samsung galaxy game pack duyuruldu!

SAMSUNG GALAXY GAME PACK DUYURULDU!

Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge kullanıcıları için Galaxy Game Pack duyuruldu. Mobil oyunculara müjde!

Tarih : 20 Aralık 2016, 17:36
Puan Ver : Samsung Galaxy Game Pack Duyuruldu!(6/10)3


Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge kullanıcıları için Galaxy Game Pack duyuruldu. Mobil oyunculara müjde!



 



Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge sahiplerine dikkat çekici bir hediye dağıtıyor. Hediye dağıtılmasının sebebi Galaxy Note 7 skandalının unutturulmak istenmesi mi yoksa yeni yılın yaklaşması mı bilinmiyor ancak dikkat çekici olduğu kesin.



Google Play Store uygulama marketi içerisinde hazırlanan özel bir promosyon sayfasından ulaşılabilen oyunları indirdiğinizde, oyunların içerisinde sizleri hediyeler bekliyor. Ancak önemle belirtmekte fayda var. Bu promosyondan sadece Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge kullanıcıları faydalanabiliyor.



Oyun içerisinde ücretli olarak satılan çeşitli kartlar, oyun paraları ve diğer paralı objeler, bu promosyon kapsamında ücretsiz olarak dağıtılıyor. Bu promosyonun hangi oyunlarda geçerli olduğunu öğrenmek için aşağıdaki görsele bakabilirsiniz.



Buna ek olarak Samsung tarafından Galaxy Game Pack isimli promosyonu tanıtacak bir video da hazırlanmış. İlgili videoyu haberimizin sonunda izleyebilirsiniz.



Samsung, 2017 yılının ilk çeyreğinde yeni amiral gemisini duyuracak. Galaxy S8 olarak beklenen bu yeni model öncesinde kullanıcıların gözünde yeniden sempati kazanmak istiyor gibi duruyor. Firma zaten son dönemlerde belirli modeller satın alındığı zaman Galaxy Gear VR sanal gerçeklik gözlüğünü de hediye ediyordu. Bakalım bu kampanya Samsung için faydalı olacak mı?



Venus V3 5580 Unboxing








Etiketler: Samsung  Galaxy  Game  Pack  Duyuruldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER