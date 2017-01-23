Aşk Hayatını Renklendiriyor Aynı Zamanda…
Fenerbahçe'de Ozan Tufan Şoku!
Türkiye İle Tanzanya Arasında 9 Anlaşma İmzalandı
Eski Nüfus Cüzdanları Hakkında Önemli Açıklama
Cerablus A Polis Teşkilatı Kuruluyor
Eskişehir De Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü
15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Şemsiyeli İntihar Girişimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor
Dhkp-C'li Teröristlerin Görüntüleri Ortaya Çıktı
Eşine Cinsel İçerikli Mesaj Gönderen Komşusunu Öldürdü
Ayberk Atilla Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Belediyelere Sıfır Faizli Kentsel Dönüşüm Desteği Geliyor
Çocuğunuzun Dişlerinin Dökülmesini İstemiyorsanız…
Pkk, Askeri Güç Olmadan Sincar'dan Çekilmez
Bursaspor Da Teknik Direktör Arayışları Sürüyor
Diyarbakır Dan Haleplilere Yardım
Erdoğan Ve Magufuli Ortak Basın Toplantısı Düzenledi
İstanbul'a Yeni Metro Geliyor!
Yeni Dönem Abd-Rusya İlişkileri İçin İlk Açıklama
Numan Kurtulmuş'tan Önemli Açıklamalar

samsung galaxy note 7'deki arızaların sebebi açıklandı

SAMSUNG GALAXY NOTE 7'DEKİ ARIZALARIN SEBEBİ AÇIKLANDI

Cep telefonu ve elektronik eşya üreticisi Samsung, Galaxy Note 7 akıllı telefon modelinde görülen aşırı ısınma ve patlamanın, arızalı bataryalardan kaynaklandığını açıkladı.

Tarih : 23 Ocak 2017, 13:00
Puan Ver : Samsung Galaxy Note 7'deki Arızaların Sebebi Açıklandı(5/10)2


 Merkezi Güney Kore'de olan şirketten yapılan basın açıklamasında, araştırma sonucunda, Galaxy Note 7'deki sorunun bataryalardaki üretim hatasından kaynaklandığının tespit edildiği belirtildi.



Samsung'un akıllı telefon birimi sorumlusu Koh Dong-jin, basın toplantısında, "Son birkaç aydır, alanında uzmanlaşmış bağımsız kurumlarla birlikte titiz araştırmalar yürüttük. Bugün kendimizi, müşterilerimizin güvenini kazanmaya her şeyden daha çok adıyoruz." dedi.



Koh, Samsung'un batarya tedarikçilerine karşı yasal bir yola başvurmayacağını kaydetti.



Galaxy Note 7 hakkındaki şikayetler sonucunda, şirket, cihazın üretimini geçen yılın eylül ayında durdurmuştu. Samsung, piyasadaki 3 milyon cihazın büyük bir kısmını geri çağırmıştı.



 



kaynak:trthaber








Etiketler: Samsung  Galaxy  Note  7  Deki  Arızaların  Sebebi  Açıklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER