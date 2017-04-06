





Teknoloji devi Samsung'un geliştirdiği akıllı telefonu için çıkan söylentileri derledik. İşte Samsung Galaxy Note 8 çıkış tarihi, fiyatı, haberleri ve dedikoduları.



Teknoloji devi Samsung'unGalaxyS8ve GalaxyS8Plus'ıduyurmasının üzerinden bir hafta geçmeden yeni telefon haberleri alev aldı. Tabii ki de GalaxyNote8‘den bahediyoruz. Note 7‘deki batarya sorunu yüzünden akıllı telefonlarını geri toplatan firma, Note 8ile büyük bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.Samsung Galaxy Note 8 çıkış tarihive dedikoduları bu haberimizde.



Note 7, bazı modellerindeki batarya sorunu yüzünden kimsenin yaralanmamasına rağmen toplatıldı. Toplatılana kadar, döneminin en güçlü cihazları arasında zirvede yer alıyordu. Şanslıyız ki Galaxy S8 ve S8 Plus, görünüşü ve özellikleri ile S-Pen'i olmayan Note serisi telefonlara benziyor ve bize Note 8 ile ilgili fikirler veriyor.



Samsung Galaxy Note 8 çıkış tarihi ve fiyatı



Samsung'un yeni amiral gemisi fabletinin, 2017sonbaharındaçıkması bekleniyor. Telefonun global pazarda 850Dolar/ 749Eurofiyat etiketine sahip olacağı düşünülüyor.



Firma, Samsung Galaxy Note 8'nin 2017'de çıkacağını doğrulamıştı. Note 7 Eylül'de, Note 5 Ağustos'ta, Note 4 Ekim'de geldi. Bu doğrultuda Note 8‘in Ekim ya da Kasım'da gelmesi bekleniyor.



Firma, batarya güvenliğini ilk planda tutuyor. Bu sebeple Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus normalden geç çıkış yaptı. Eğer yeni amiral gemisi Ekim'de gelirse, S8 serisinden 6 ay sonraçıkış yapmış olacak.



Note 8'in model numarasının SM-N950olduğu da açığa çıkmıştı. Telefonun kod ismini Baikalolduğu konuşuluyor. Cihazın bu ismi Rusya'da bulunan dünyanın en derin gölü Baikal'dan aldığı söyleniyor.



Galaxy Note 8'in donanım kısmında 4Kçözünürlüklü, 6.2 inçboyutunda çerçevesiz bir ekrana sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca Samsung'un 2017'de bükülebilir ekranlı telefonlar sunması bekleniyor ancak bunların amiral gemisi telefonlar olması düşünülmüyor. Samsung, ekran teknolojilerini geliştirecek ve Note serisi, firmanın en üstün telefonları olmaya devam edecek. Çift lens kameraya sahip olması beklenen fablet, 6 GB RAM‘e sahip olabilir. İşletim sistemi olarak da Android Nougatya da Android Oile çıkması muhtemel.



Diğer Galaxy Note 8 özellikleri



Fabletin, firmanın aldığı patente bakılırsa hoparlöre sahip styluskaleme sahip olacağı söyleniyor. Bu gerçekten keyifli bir kullanım sunabilir. Öte taraftan telefon, güvenlik tarafında tarayıcıya sahip olabilir. Ayrıca cihazda sanal asistan da olacak. Bu da muhtemelen firmanın geçtiğimiz haftalarda tanıttığı Bixbyolacaktır.



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